翁山蘇姬等緬甸官員遭控種族滅絕 阿根廷發逮捕令

緬甸現任軍政府領袖及翁山蘇姬（圖）等數名緬甸前民選政府官員被控對洛興雅少數族群犯下「種族滅絕和違反人道罪」，在南美洲國家阿根廷遭提告，法院已對他們發出逮捕令。圖／路透

緬甸 現任軍政府領袖及翁山蘇姬 等數名緬甸前民選政府官員被控對洛興雅少數族群犯下「種族滅絕和違反人道罪」，在南美洲國家阿根廷遭提告，法院已對他們發出逮捕令。

根據法新社今天見到的裁決書，提告的是1個支持洛興雅的團體，他們根據「普遍管轄權」（universal jurisdiction）原則向阿根廷法院遞狀。

根據這項原則，若犯罪被認為有足夠嚴重性，例如種族滅絕罪或戰爭罪，不管發生在何處，各國都可予以起訴。

遭到阿根廷法院下令逮捕的對象，包括緬甸軍政府領導人敏昂萊、緬甸前文人總統廷覺，以及曾獲諾貝爾 和平獎的緬甸前民選政府實質領袖翁山蘇姬。

翁山蘇姬從2016起擔任緬甸國務資政，直到2021年遭到軍方發動政變趕下台。但她在位期間，不滿她的人指責她在阻止洛興雅人遭到虐待一事上幾無作為。

敏昂萊也正受到國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）的調查。另一方面，聯合國（UN）最高法院「國際法院」（International Court of Justice，ICJ）正在審理指控緬甸犯下「種族滅絕罪」的1起訴訟。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140215