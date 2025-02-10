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聯合國訂10日提交減排新目標 僅10國遵守

中央社巴黎10日綜合外電報導
2024 年11月在亞塞拜然舉行的COP29聯合國氣候變遷會議。(路透資料照)
2024 年11月在亞塞拜然舉行的COP29聯合國氣候變遷會議。(路透資料照)

今天是各國向聯合國提交削減碳排放新目標的最後期限，但幾乎所有國家都沒呈報，包括在美國退出因應氣候變遷的「巴黎協定」後，被迫展現領導能耐的主要經濟體。

法新社報導，據聯合國（UN）追蹤提交情況的資料庫，將近200國中僅10國根據巴黎協定（Paris Agreement），在2月10日前按時提交更新版的氣候計畫。

根據巴黎氣候協定，各國應提交至2035年底前，抑制溫室氣體排放的更嚴格總體數據，以及詳述如何達標的藍圖。

全球溫室氣體排放益增，但排放還須減少近半，才能在2030年底前，將全球暖化控制在巴黎協定所敲定的範圍。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）曾形容，最新一輪的各國承諾，可說是「本世紀最重要的政策文件」。

然而僅為數不多的主要污染國按時提交提高門檻的目標，一長串沒提報的名單中，包括中國、印度與歐盟等最受矚目的經濟體。

除了美國、英國和今年的聯合國氣候峰會主辦國巴西之外，幾乎20國集團（G20）的會員國都沒有採取行動，而美國的承諾則是在總統川普（Donald Trump）下令華府退出巴黎協定前提交，因此相當程度而言只是象徵性而已。

聯合國 減碳 氣候變遷

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