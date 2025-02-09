我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／時代悲劇 半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

馬斯克沒從DOGE得好處 為何如此投入？川普好奇

俄部長：中國3品牌卡車嚴重不合規 根本不應上路

中央社台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國車展檔案照。（中新社）
中國車展檔案照。（中新社）

俄羅斯工業貿易部長阿里漢諾夫日前直指，中國3個品牌的進口卡車嚴重不符合俄國法規，根本就不應該上路行駛。俄羅斯將為此採取措施，包括吊銷證書及與檢方合作，且需要對外國進口汽車進行更嚴格的認證查核。

綜合塔斯社（TASS）、國際傳真社（Interfax）、消息報（Izvestia）等俄羅斯媒體報導，阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）5日在俄羅斯國務委員會有關工業方面的會議上，作上述表示。但在報導中，他沒有提到這3家中國車廠的名字。

根據報導，阿里漢諾夫表示，中國車廠正積極地滲透俄羅斯車市，且市占率屢創新高。在這種情況下，俄羅斯工業貿易部雖曾採取諸如調整回收費等措施試圖平衡，但仍然不夠，還需要更嚴格的認證工作，特別是要檢查量產車輛是否符合法規。

阿里漢諾夫指出，俄羅斯工業貿易部已針對進口汽車中的卡車進行分析，結果發現，有3個中國品牌的卡車嚴重不符合法規，根本就不應該上路行駛。

他表示，俄羅斯工業貿易部將針對這種情況採取措施，包括吊銷許可執照，並與總檢察長辦公室合作，這是非常必要的。因為，俄羅斯車市未來對卡車的需求可能會下降1/4（意指此舉可避免卡車供應過剩）。

自俄羅斯入侵烏克蘭而遭西方國家制裁後，中國汽車在俄羅斯的市占率就節節升高。中國媒體先前報導，中國製新車在俄羅斯新車市場市占率已穩定在68%，且新車銷量前10名的品牌中，有7個來自中國。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

哈瑪斯：以色列從加薩內特扎里姆走廊撤軍

延伸閱讀

川普與普亭談結束俄烏戰？俄駐聯大使：等美發出合適信號

川普與普亭談結束俄烏戰？俄駐聯大使：等美發出合適信號
俄羅斯也遭波及？ 稱海底電纜因外部影響受損

俄羅斯也遭波及？ 稱海底電纜因外部影響受損
俄國防部喊攻下烏東重要城鎮 烏情報網站斥不實

俄國防部喊攻下烏東重要城鎮 烏情報網站斥不實
俄中協作引關注 專家示警俄船艦在台灣周邊活動

俄中協作引關注 專家示警俄船艦在台灣周邊活動

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59

超人氣

更多 >
3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金
泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹

黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹