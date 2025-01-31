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援俄北韓兵被烏軍擊斃 遺物中驚見三星手機

編譯中心／即時報導
支援俄烏戰陣亡的北韓士兵，身上被發現帶有南韓三星電子推出的手機。（取材自臉書）
支援俄烏戰陣亡的北韓士兵，身上被發現帶有南韓三星電子推出的手機。（取材自臉書）

俄烏戰爭持續膠著，北韓去年10月派出約1.2萬名士兵援助俄羅斯，幫助俄羅斯將烏克蘭軍隊趕出庫斯克（Kursk）地區。近日烏克蘭軍方指出，由於傷亡慘重，部分北韓軍已經撤離前線。此外，被烏擊斃的北韓士兵遺物中，發現南韓三星手機，引發關注。

烏克蘭軍事發言人1月31日指出，烏克蘭特種作戰部隊在庫斯克戰場前線已約3周未見到北韓部隊，顯示他們遭受重大折損後被迫撤軍。但烏克蘭軍方判斷這只是暫時性動向，推測北韓士兵將接受訓練或增加兵力，在必要時迅速重返戰場。

「韓聯社」報導，烏克蘭軍方於當地時間1月28日在庫斯克地區擊斃2名北韓士兵，並在臉書公開他們的所持物品。士兵身上除攜帶個人防護設備、AK-12突擊步槍、通信設備、還有用韓語和烏克蘭語寫著「高舉雙手」、「脫掉衣物」、「丟掉武器」等指示的印刷品，疑似在指導他們活捉烏克蘭士兵時該如何應對。此外，還發現印有三星電子標誌的2G手機，他們身上還尋獲俄羅斯聯邦布里亞特共和國的護照，以及金正恩給士兵們的新年祝賀訊息。

路透報導，烏克蘭特戰部隊發言人金德拉堅科（Oleksandr Kindratenko）指出，已約3周未注意到北韓部隊存在，「據推測是折損慘重，被迫撤退了」。

烏克蘭去年8月突然入侵俄羅斯西部的庫斯克地區，試圖轉移莫斯科兵力在新戰線上進行防禦，並提振士氣和贏得談判籌碼。

自此之後，俄羅斯已將烏軍擊退，但到目前為止，仍無法迫使他們撤回邊境。

烏克蘭和西方國家評估，約1萬1000名北韓部隊部署在庫斯克以支援俄軍，俄羅斯對此未加證實也不否認。

烏克蘭 北韓 俄羅斯

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