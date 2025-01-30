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蛇年到 聯合國秘書長及多國元首拜年祝福

記者陳言喬／即時報導
聯合國秘書長古特雷斯向中國拜年。（聯合國官網視頻截圖）
聯合國秘書長古特雷斯向中國拜年。（聯合國官網視頻截圖）

蛇年新春到，連日來，多國政要、國際機構負責人等國際人士紛紛送上祝福，恭賀中國人民新春快樂。

中新網報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）首先用中文「春節快樂」送上祝福。他說，蛇象徵著智慧、堅韌和新生。祝大家「蛇年健康、幸福、繁榮、煥然一新」。

俄羅斯總統普亭祝中國人民「身體健康，萬事如意，國泰民安！」此外，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃用中文祝願大家在新的一年裡，「蛇麼都好，蛇麼都如意」。

南非總統拉馬福沙29日向中國政府和中國人民致以蛇年新春祝福，他表示，蛇年將繼續見證中國在全球事務中發揮積極影響，為世界貢獻中國智慧，促進共同繁榮。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾表示：「古巴願與中國共慶新春佳節，我謹代表古巴共產黨、政府和人民，向你們致以最誠摯的祝福。祝願中國繁榮昌盛，人民幸福安康」。

巴基斯坦總理夏巴茲28日向中國政府和人民以及在巴華僑華人致以新春祝福。他說，蛇象徵著智慧與活力、「蛇年提醒我們，在迎接挑戰和為更光明的未來奮鬥時，韌性和集體力量非常重要」。

紐西蘭總理克里斯多夫．拉克森用中文為中國人民送上新春祝福，並點讚謝謝華僑華人的奉獻和精神，表示「你們讓紐西蘭更加美好」。他還稱，蛇年象徵著智慧、韌性、堅毅和轉變，激勵大家在面對挑戰時團結一心，尋求更多共同發展的機遇。

澳大利亞總理艾班尼斯向雪梨華人社區2025年春節聯歡晚會致賀詞，向所有在澳慶祝農曆新年的人們拜年。他說，農曆新年是澳大利亞最精彩的文化慶典之一，澳大利亞民眾期待充滿燈籠、鞭炮和舞獅等節日元素的農曆新年慶祝活動。

新加坡總理黃循財除夕日表示，蛇在十二生肖中象徵智慧和靈活應變能力，是應對種種未知與挑戰，特別是持續的外部挑戰時，所需要的特質。

1月28日，泰國2025年春節節慶活動在該國總理府啟動。中國駐泰國大使韓志強向泰國總理貝東塔贈送了吉祥蛇玩偶。早些時候，貝東塔用中文為中國人民送上春節祝福：「新年快樂，恭喜發財」。

泰國總理貝東塔向中國人民春節祝福。（泰國公共關係部社交媒體帳號截圖）
泰國總理貝東塔向中國人民春節祝福。（泰國公共關係部社交媒體帳號截圖）

春節 古巴 華人

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