我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

洛杉磯野火重創 房屋未受火災影響 也收銀行貶值通知

繼墨西哥後 哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

中央社華盛頓／波哥大26日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。路透
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。路透

一名美國官員表示，哥倫比亞今天拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降落的拉丁美洲國家。

路透報導，美國總統川普上任後兌現競選承諾，展開大模掃蕩移民行動。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）譴責這項作法，認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X上發文說，哥倫比亞歡迎遭到驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

繼墨西哥上週拒絕讓搭載移民的一架美國軍機降落後，哥倫比亞也作出相同決定。

裴卓發文稱：「美國不可以把哥倫比亞移民當作罪犯對待。」他並表示，哥倫比亞境內也有1萬5660名美國人不具合法居留身分。

川普政府開始動員展開驅逐行動，引發拉丁美洲不滿聲浪日益高漲。

巴西，由於美方以商業航班執行遣返作業時，對該國移民戴上手銬，巴西外交部昨晚發聲明譴責這種「侮辱性待遇」。當地報導指出，飛機降落後，也有人通報飛行期間受到不當對待。

該架飛機搭載88名巴西人、16名美國安全人員和8名機組人員，昨天原定飛抵巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）好景市（Belo Horizonte），後因技術問題而改降亞馬遜州（Amazonas）首府瑪瑙斯（Manaus）。

飛機降落後，巴西官員下令解開機上乘客的手銬；總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）下令空軍派飛機將乘客送往最終目的地。

巴西聯邦警方指出，那是今年第2架從美國搭載遭到遣返巴西無證移民的航班，也是川普就職以來第一架。

移民 巴西 川普

上一則

保羅麥卡尼敦促英國政府：勿讓AI剝削藝術家

下一則

斯洛伐克僑胞賀新春 台斯交流年味十足

延伸閱讀

ICE：芝城移民執法今展開 邊境沙皇、司法部高官到場

ICE：芝城移民執法今展開 邊境沙皇、司法部高官到場
川普斷「走線」路 中民眾仍要「潤」 改往日本、大馬等

川普斷「走線」路 中民眾仍要「潤」 改往日本、大馬等
封面故事／從藥廠到工廠 川普擬加關稅能擋住芬太尼？

封面故事／從藥廠到工廠 川普擬加關稅能擋住芬太尼？
DNA快速測試、地址變更警報…追無證客 高科技工具成執法利器

DNA快速測試、地址變更警報…追無證客 高科技工具成執法利器

熱門新聞

花旗銀行高階女性主管奇隆齊被發現陳屍住處，死因為鈍性創傷和頭部損傷。(倫敦警察廳)

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 頭部受創致死

2025-01-22 08:50
南韓濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。(歐新社)

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

2025-01-21 21:55
英國哈利王子，攝於2024年5月8日。(美聯社資料照)

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

2025-01-22 09:13
新加坡民調指出，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎。(美聯社)

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

2025-01-23 23:20
東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43

超人氣

更多 >
別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味
歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見