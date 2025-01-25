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以哈停火後再換人 4名以色列女兵與200巴勒斯坦囚犯獲釋

編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯25日在加薩市釋放了2023年10月7日跨境攻擊後一直被關在加薩走廊的4名以色列女兵，這是哈瑪斯與以色列停火和人質囚犯交換協議的一部分。路透
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯25日在加薩市釋放了2023年10月7日跨境攻擊後一直被關在加薩走廊的4名以色列女兵，這是哈瑪斯與以色列停火和人質囚犯交換協議的一部分。路透

以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯根據第一階段的加薩走廊停火協議，於25日交換第二批以方人質與巴方囚犯。哈瑪斯稍早釋放了4名以軍女兵，以方隨後證實200名巴勒斯坦囚犯獲釋。

天空新聞報導，以方人質為20歲的阿里耶夫（Karina Ariev）、吉爾博亞（Daniela Gilboa）與利維（Naama Levy），以及19歲的阿爾巴格（Liri Albag），被俘時都在以色列國防軍（IDF）服役。在荷槍實彈的哈瑪斯戰鬥員簇擁下，4名人質一邊揮手、一邊微笑，先被帶到加薩市的一個講台上，接著搭上了紅十字會的車輛，前往邊境後移交以軍。

以軍在聲明中表示，「4名返回的人質目前正在以軍特種部隊與以色列國家安全總局（ISA，辛貝特）部隊的陪同下，返回以色列領土，她們將接受初步的醫療評估。在返回的人質回到以色列國的家園時，以色列國防軍的指揮官和士兵祝賀與擁抱她們」。

根據BBC與法新社的報導，4名人質與雙親隨後一起乘坐軍用直升機飛往台拉維夫附近的醫院，現場有數百人站在直升機的停機坪附近，揮舞著以色列國旗與舉起標語。以軍聲明指出，「她們將在醫院與其他家人團聚並接受治療」，同時發布了一些人質與家人擁抱的照片與影像。

根據稍早新聞，以色列總理內唐亞胡的辧公室曾對哈瑪斯第二批釋放的4名人質全是以軍女兵，卻沒有包括平民表示了不滿，但內唐亞胡與安全部門官員商討後，仍然決定接受，並將按協議釋放200名巴勒斯坦囚犯。報導指出，雖然以色列認為，停火協議要求哈瑪斯優先釋放仍受困加薩的被俘女性平民，但與會者相信，違規行為並沒有嚴重到足以毀掉整個協議的程度。

根據CNN報導，以色列監獄管理局幾個小時後證實，作為停火和人質釋放協議的一部分，已經從拘留設施釋放200名巴勒斯坦囚犯。但天空新聞指出，內唐亞胡表示，直到人質耶胡德（Arbel Yehud）獲釋之前，不會允許巴勒斯坦人回到加薩走廊北部。

以色列據報曾要求將耶胡德列入25日釋放的人質名單，但最終並未包含其中。一位哈瑪斯官員向路透表示，耶胡德安然無恙，將於2月1日獲釋；據信她可能由加薩走廊的另一個武裝團體、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）扣押。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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