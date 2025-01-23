尼泊爾將把聖母峰許可證費用調漲到1.5萬美元

這張2015年11月照片中，顯示從通往尼泊爾卡拉帕塔的路上見到的聖母峰。美聯社

尼泊爾官員22日表示，將把攀登世界第一高峰聖母峰的許可證費用提升超過35%，是聖母峰攀登費近十年來首度調漲。

路透報導，全世界14座最高峰中，包括聖母峰在內的8座位於資金緊缺的尼泊爾，外籍登山客繳納的許可證費用和其他開支產生的收入，成了當地歲入與就業 重要來源。

尼泊爾文化、旅遊與民航部的旅遊司長雷格米（Narayan Prasad Regmi）表示，攀登聖母峰許可證費用，將從已實施近十年的11000美元調漲為15000美元，漲幅36%。

雷格米向路透表示，「使用費已很長一段時間沒有審查，我們現在更新了」。

新費率將從9月生效，適用於4月至5月沿著東南稜（Southeast Ridge）或南坳（South Col）標準路線的熱門登山季，不那麼熱門的9月至11月，以及鮮少有人登山的12月至2月，登山費用也將調漲36%，分別達到7500美元和3750美元。

報導指出，每年都有數百名登山客嘗試攀登聖母峰與其他幾座喜馬拉雅山 峰，而當局每年為聖母峰核發大約300張許可證，費用調漲則自2024年開始討論。一些遠征策畫團隊表示，漲價不太可能勸退登山客。

奧地利的遠征策畫團隊「Furtenbach Adventures」的富騰巴赫（Lukas Furtenbach）說，他們已預期許可證費用將上漲，並指此為尼泊爾政府的「可理解措施」。富騰巴赫說，「我敢肯定，額外的資金將以某種方式用於保護環境和改善聖母峰安全性」。

登山專家經常批評尼泊爾允許太多登山客上聖母峰，卻幾乎沒有採取措施保持清潔或確保登山者安全。雖然並未透露額外的收入將會用在何處，但雷格米稱組織了清潔活動收垃圾，並定期進行繩索固定及其他安全措施。