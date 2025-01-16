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北約軍委主席包爾：中國不能玩兩手策略

中央社布魯塞爾16日專電
北約軍委主席包爾（圖）在盟國防長會後記者會上特別點名中國對全球安全的影響令北約關切，指責中國不能一面宣稱遵守聯合國憲章，卻又一面挺俄侵烏。美聯社
北約軍委主席包爾（圖）在盟國防長會後記者會上特別點名中國對全球安全的影響令北約關切，指責中國不能一面宣稱遵守聯合國憲章，卻又一面挺俄侵烏。美聯社

北約軍委主席包爾在卸任前夕的記者會上嚴詞指出，北約對中國傳達的訊息很明確：不能玩兩手策略，一面說要遵守聯合國憲章，一面卻「對在歐洲發生的戰爭添加柴火」，並說北韓派兵烏克蘭為國際局勢帶來巨大改變。

北大西洋公約組織（NATO）連2日的國防部長會議在今天結束，包爾（Rob Bauer）在會後記者會說明，這次會議重點包括討論盟國到2030年前的戰備能力，並表示目前無跡象顯示俄羅斯有意於和平，反而是與中國、伊朗、北韓持續合作影響全球安全。

包爾特別提及中國對全球安全的影響是北約的深刻關切，包括在高度不透明下提升核武，以及確保俄羅斯能持續侵烏戰爭。他在答覆韓聯社提問時進一步解釋北韓與中國挺俄的後果。

包爾說，北韓派兵援俄是一個巨大的轉變，這個世界上最孤立的國家突然變成參與者，而中國容許此事發生，「他們來到歐洲，印太地區突然被連結（到歐洲安全），使情勢更複雜，帶來巨大後果」。

他認為北韓以這種方式參與是一個戰略上的錯誤，北韓軍隊無法成為俄軍的盾牌，反而是被沒有效率的運用，許多北韓軍人將會死亡。至於中國的角色，則是除了直接提供武器之外的一切俄軍所需，他重申中國不能既要跟北約國家作朋友、進行貿易，卻又支援北約的敵人。

對於已持續近3年的俄烏戰爭局勢，包爾強調目前俄烏雙方都處境困難，不能只聚焦在烏克蘭的困境，而且俄國的進展十分緩慢，烏克蘭在前線也未崩垮，北約將持續填補烏軍所需並加強協助訓練烏軍。

今天也是荷蘭海軍上將包爾擔任北約軍事委員會主席的最後一天，他的繼任者是義大利海軍參謀長德拉貢（Giuseppe Cavo Dragone）。

同樣出席記者會的盟軍最高統帥卡沃里（Christopher G. Cavoli）是美國陸軍上將，他在答覆川普（Donald Trump）上台可能降低對北約支持的問題時說，美國對區域安全的保證是實在的，他不願對新政府作為多加揣測。

北約盟軍轉型最高司令（Supreme Allied Commander Transformation）范迪亞（Pierre Vandier）負責北約防務規畫進程（NDPP），這位法國海軍上將在同場記者會提到，北約將會加速提升軍事優勢，當前軍事競賽比的是調適、轉型和創新的能力，「關鍵就在速度，時間是最重要的」。

北約 北韓 烏克蘭

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