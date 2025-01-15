俄國發動大規模攻擊 烏克蘭西部關鍵基礎設施遭襲

烏克蘭 當局今天表示，俄羅斯重擊了該國西部的關鍵基礎措施。這是俄國 在隆冬即將到來時，對烏克蘭岌岌可危的電網進行的最新一次空襲。

法新社報導，在這場攻擊前一天，烏克蘭才剛宣布發動戰爭近3年以來規模最大的空襲，襲擊俄國境內距離前線數以百計英里的工廠和能源樞紐。

伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）州長奧尼舒克（Svitlana Onyshchuk）在社群媒體 發文寫道：「喀爾巴阡山脈地區的關鍵基礎設施成為了攻擊目標。」

她表示，「防空系統正在當地運作」，並補充說沒有人員傷亡，且情況目前已「受到控制」。

利維夫州（Lviv）位於烏克蘭西部、與歐盟（EU）和北約（NATO）成員國波蘭接壤。當局表示，德羅戈貝奇區（Drogobych）和斯特里區（Stryi）有2座關鍵基礎設施遭到攻擊。

利維夫州長科濟茨基（Maksym Kozytskyy）在社群媒體寫道：「幸運的是，沒有人員傷亡，但造成了損失。」

與此同時，烏克蘭國家電網營運商宣布，將在7個州實施緊急停電，其中包含烏東頓內次克州（Donetsk）。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）對此表示：「由於發生大規模攻擊，輸電系統營運商正在採取預防性限制措施。」