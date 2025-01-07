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歐亞集團：2025為冷戰以來地緣政治最凶險萬端一年

中央社紐約7日綜合外電報導
歐亞集團總裁布瑞莫（Ian Bremmer）。美聯社
歐亞集團總裁布瑞莫（Ian Bremmer）。美聯社

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）示警，今年將是自從冷戰初期以來，地緣政治層面上最險惡的一年。

日本放送協會國際台（NHK World）報導，歐亞集團昨天發布由集團總裁布瑞莫（Ian Bremmer）共同執筆的「2025十大風險」（Top Risks 2025）年度報告。

布瑞莫指出，今年首要風險就是「零強」（G-Zero）世界到來，「各地的人們正面臨因為缺乏全球領袖而加劇的地緣政治不穩定性」。他表示：「因此，我們進入世界史上一個極其危險時期，僅有1930年代和冷戰初期可以比擬。」

在G-Zero時代，沒有單一強權或強國集團既有意願又有能力推動全球議程並維持國際秩序，而全球群龍無首的極度危險程度正與日俱增。

布瑞莫透過線上訪談指出，美國依然是世界上最強大國家，但即將上任的總統當選人川普「在全球舞台上更傾向於單邊主義」。

他說，外交政策上將更「交易作風當道」，且「美國主導的多邊主義和對那些全球機構及法治的支持」將遭到放棄。

談到中國時，布瑞莫表示，它將「更加專注於內部事務」，並強調中國不可避免地得將重心放在經濟和國內問題上。

其他風險還包括川普重返白宮帶來的影響，諸如中美決裂、美國與墨西哥的僵持局面，另外還有對俄羅斯、伊朗和人工智慧（AI）的擔憂等。

川普 白宮 墨西哥

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