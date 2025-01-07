我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

消費者金融保護局公布新規：醫療債務不列信用報告

聯合國：海地幫派暴力猖獗 去年逾5600人喪生

中央社日內瓦7日綜合外電報導
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）。路透
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）。路透

聯合國今天表示，海地幫派暴力事件激增，2024年造成當地5600多人死亡，比2023年多出逾1000人，另有數以千人受傷或被綁架。

法新社報導，海地為貧困的加勒比海國家，暴力幫派控制了首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區，該國幾十年來一直深陷政治動盪的泥淖，近年來幫派勢力壯大，讓情況變得更加惡化。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中說：「僅憑這些數據無法反映正在海地發生的極其恐怖事件，但它們顯示人們正不斷遭受暴力對待。」

儘管有一支獲得美國與聯合國支持、以肯亞為首的警察支援部隊被派駐到海地，但當地暴力事件還是持續攀升。

聯合國今天發表聲明指出，強大的傑瑞米碼頭（Wharf Jeremie）黑幫頭目，去年12月初在首都太子港貧民窟太陽城（Cite Soleil）策劃大屠殺，至少有207人喪生。

2024年，聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）記錄了315起私刑涉及幫派成員和幫派相關人士，據報在某些情況下，海地員警還促使私刑發生。

圖克說：「長久以來，侵犯人權以及貪腐的有罪不罰情況，在海地仍然普遍存在。」

他說，「恢復法治必須是當務之急」，籲請以肯亞為首的警察支援部隊提供「成功執行任務所需的後勤和財政支持」。

海地 聯合國

上一則

「戰隼史上首次」烏稱1架F-16出1次任務 就擊落6枚俄飛彈

延伸閱讀

加薩援助車隊「標示清楚」仍遇襲 聯合國糧食署控以色列開火

加薩援助車隊「標示清楚」仍遇襲 聯合國糧食署控以色列開火
瓜地馬拉、薩爾瓦多派出部隊 助海地打擊武裝幫派

瓜地馬拉、薩爾瓦多派出部隊 助海地打擊武裝幫派
【食力】聯合國非物質文化遺產 泰國「冬蔭功」酸辣又開胃

【食力】聯合國非物質文化遺產 泰國「冬蔭功」酸辣又開胃
海地醫院記者會遭黑幫掃射 至少2記者1員警身亡

海地醫院記者會遭黑幫掃射 至少2記者1員警身亡

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」
知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼