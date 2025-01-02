南韓濟州航空遭搜索 執行長限制出境

濟州航空執行長金二培(中)遭限制出境。(歐新社)

南韓 警方表示，為調查濟州航空 （Jeju Air）波音 737-800客機造成179人罹難的空難事故，2日上午突襲搜索務安國際機場與濟州航空辦事處，濟州航空執行長金二培已遭限制出境。

法新社報導，濟州航空載有181人的7C2216號班機，去年12月29日從泰國飛往南韓務安機場時，在發出求救訊號並以機腹著地後撞上障礙物起火燃燒，除2空服員獲救，機上所有人都罹難。

空難發生後，南韓與波音人員等美國調查人員在墜機地點仔細搜索以判定事故原因，目前2個黑盒子都已尋獲並正在進行解碼。

警方在聲明中說，「針對12月29日發生的飛機事故，（警方）自1月2日早上9時起在三個地點展開搜索與扣押行動」，包括務安機場、濟州航空首爾辦事處與一個地區航空辦公室。

全羅南道警方表示，調查小組對濟州航空兩名高層發布出境限制，包括濟州航空執行長金二培。警方聲明還說，「警方計畫在依法且符合原則的情況下，迅速並嚴格地查明這起事故原因與責任歸屬」。

這起墜機事故發生後，南韓宣布國內航空公司執飛的所有波音737-800飛機將接受特殊檢查，針對這次空難中疑似故障的起落架進行檢測。

南韓代理總統崔相穆表示，如果調查發現這款機型出現任何問題，必須「立即採取行動」。有關當局先前表示，南韓六家航空公司執飛的同款機型共有101架。

崔相穆說：「由於民眾對同款機型存有嚴重疑慮，國土交通部與有關當局必須對營運維護、教育和訓練進行徹底檢查。如果在檢查期間發現任何問題，請立即採取糾正措施。」

南韓官員1日表示，有關當局已完成座艙語音紀錄器的初步數據提取工作，但飛航資料紀錄器受損，已送美國分析。