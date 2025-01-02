我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股今年首日交易下跌 道指挫逾150點

洛城名人家屢遭竊 華裔影星劉思慕豪宅也被盜

南韓濟州航空遭搜索 執行長限制出境

國際中心／即時報導
濟州航空執行長金二培(中)遭限制出境。(歐新社)
濟州航空執行長金二培(中)遭限制出境。(歐新社)

南韓警方表示，為調查濟州航空（Jeju Air）波音737-800客機造成179人罹難的空難事故，2日上午突襲搜索務安國際機場與濟州航空辦事處，濟州航空執行長金二培已遭限制出境。

法新社報導，濟州航空載有181人的7C2216號班機，去年12月29日從泰國飛往南韓務安機場時，在發出求救訊號並以機腹著地後撞上障礙物起火燃燒，除2空服員獲救，機上所有人都罹難。

空難發生後，南韓與波音人員等美國調查人員在墜機地點仔細搜索以判定事故原因，目前2個黑盒子都已尋獲並正在進行解碼。

警方在聲明中說，「針對12月29日發生的飛機事故，（警方）自1月2日早上9時起在三個地點展開搜索與扣押行動」，包括務安機場、濟州航空首爾辦事處與一個地區航空辦公室。

全羅南道警方表示，調查小組對濟州航空兩名高層發布出境限制，包括濟州航空執行長金二培。警方聲明還說，「警方計畫在依法且符合原則的情況下，迅速並嚴格地查明這起事故原因與責任歸屬」。

這起墜機事故發生後，南韓宣布國內航空公司執飛的所有波音737-800飛機將接受特殊檢查，針對這次空難中疑似故障的起落架進行檢測。

南韓代理總統崔相穆表示，如果調查發現這款機型出現任何問題，必須「立即採取行動」。有關當局先前表示，南韓六家航空公司執飛的同款機型共有101架。

崔相穆說：「由於民眾對同款機型存有嚴重疑慮，國土交通部與有關當局必須對營運維護、教育和訓練進行徹底檢查。如果在檢查期間發現任何問題，請立即採取糾正措施。」

南韓官員1日表示，有關當局已完成座艙語音紀錄器的初步數據提取工作，但飛航資料紀錄器受損，已送美國分析。

濟州航空 南韓 波音

上一則

法新社：沙烏地阿拉伯2024年至少處決338人

下一則

EMSC：智利北部地震 規模6.1

延伸閱讀

韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅

韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅
南韓大幅下降今年GDP預測 放寬外國銀行外匯交易規定

南韓大幅下降今年GDP預測 放寬外國銀行外匯交易規定
韓警持續搜尋濟州航空死者遺物 客機殘骸突起火

韓警持續搜尋濟州航空死者遺物 客機殘骸突起火
南韓執政黨總部收炸彈威脅 特警隊搜索畫面曝 未發現爆裂物

南韓執政黨總部收炸彈威脅 特警隊搜索畫面曝 未發現爆裂物

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？
搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市