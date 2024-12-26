我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

以色列襲青年運動釀3死 譚德塞「就在葉門機場」險遭波及

中央社沙那26日綜合外電報導
世衛秘書長譚德塞。（歐新社）
世衛秘書長譚德塞。（歐新社）

以色列今天空襲葉門首都沙那的國際機場等葉門境內目標，造成3死。空襲當下，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞就在機場，他說自己平安，但他們的飛機有1名機組人員受傷。

法新社報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）與以色列之間的戰鬥升溫，昨天青年運動又朝以色列發射1枚飛彈並出動2架無人機後，以軍今天空襲青年運動掌控區域的機場、軍事設施及發電廠。

青年運動獲伊朗支持，是伊朗反以色列聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的成員。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，以色列的空襲會「持續到任務完成為止」。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，以色列將「追捕青年運動所有領袖…沒人能躲開我們」。

空襲當下，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正在飽受戰火蹂躪的葉門評估該國人道局勢，同時尋求讓被拘禁的聯合國（UN）工作人員獲釋。

譚德塞說，「機場遭到空中轟炸」時，他與團隊成員正要登機。他稱航空交通管制塔及候機室遭破壞，跟他們相距僅幾公尺遠，機場跑道也受損；他與聯合國及世衛的同事都平安。

一名目擊者告訴法新社，在青年運動掌控的首都沙那，機場被攻擊「超過6次」，鄰近的戴拉米（Al-Dailami）空軍基地亦淪為襲擊目標。

另據一名目擊者與青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）指出，荷台達市（Hodeida）一座發電廠也遭遇一系列空襲。

青年運動發聲明表示，機場遇襲共造成2死11傷，拉斯伊薩港（Ras Issa）另有1死3失蹤。發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）稱這波空襲是「猶太復國主義者針對全葉門人民的罪行」。

以色列空襲後，葉門國際機場周圍冒著濃煙。（美聯社）
以色列空襲後，葉門國際機場周圍冒著濃煙。（美聯社）

以色列 譚德塞 世衛

上一則

挪威長途巴士側翻入海 3死…20餘中國遊客5人受傷

下一則

吃火車便當別惹人厭 搭日本新幹線有「7大用餐禮儀」

延伸閱讀

以色列首認狙殺哈瑪斯領袖 嗆斬首葉門青年運動領袖

以色列首認狙殺哈瑪斯領袖 嗆斬首葉門青年運動領袖
以色列首認狙殺哈瑪斯領袖 發起「斬首行動」對葉門叛軍下手

以色列首認狙殺哈瑪斯領袖 發起「斬首行動」對葉門叛軍下手
川普上任當天傳將退出WHO 全球公衛將受衝擊

川普上任當天傳將退出WHO 全球公衛將受衝擊
青年運動惹毛以色列 內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

青年運動惹毛以色列 內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

熱門新聞

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

2024-12-23 23:52
德國馬德堡市昨晚發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，總理蕭茲前往弔唁死者。（路透）

德國汽車撞人5死逾200傷 蕭茲：將用「法律的全部力量」回應

2024-12-21 09:18

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥