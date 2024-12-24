新冠大流行5周年 倫敦紀念牆懸掛聖誕彩燈緬懷逝者

英國倫敦市民迎接聖誕和新年的到來。(新華社)

英國約有24萬人因5年前開始蔓延全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情 喪命。如今在聖誕佳節前夕，他們的親屬在倫敦的一面紀念牆上懸掛節日彩燈，藉此表達對逝者的懷念與哀痛。

法新社報導，這座長500公尺的紀念牆位於泰晤士河畔、國會大廈對岸，牆面上約有24萬個手繪心型圖案，每個圖案都代表1名染疫身亡的英國患者。

這座牆起初只是為抗議時任首相強生（Boris Johnson）政府應對疫情的方式而打造，2021年3月建造時也未經主管機關許可。

由12人組成的志工團隊「紀念牆之友」（The Friends of the Wall）每逢周五都會來清理牆面，重新粉刷因日曬雨淋而褪色的心型圖案和留言。不過，在聖誕節 前的最後一個周五，志工們還進行了另一項任務：沿著紀念牆懸掛聖誕彩燈。

他們於23日點亮燈飾，這些燈飾將持續發光至明年1月初。這段時間裡，數以百計在疫情中痛失摯愛的民眾將來到這裡，表達哀思之意。