英財相訪中在即 傳可能吸引中資投入電動車及能源業

英國財政大臣里夫斯明年初將率團訪問中國。(路透)

英國財政大臣里夫斯明年初將率團訪問中國，同時訪中的還有英國金融和商業圈高階代表。就在現任英國工黨政府遭批評過於「友中」之際，一名前保守黨政府財相公開表態，支持工黨政府的對中「務實」立場。

曾先後在首相卡麥隆（David Cameron）及梅伊（Theresa May）任內擔任外交大臣、財政大臣的韓蒙德（Philip Hammond）告訴英國「衛報」（The Guardian）周日版「觀察家報」（The Observer），中國在電動車 和可再生能源科技的進展確實能協助英國實現電動化及其他戰略目標。他問，為何不能鼓勵中國在英國建設電動車和可再生能源，「一如1980年代日本人曾做的」？

雖然韓蒙德也提到英方必須考量安全風險，但他不認為這勢必嚴重妨礙討論。他說：「你可以和中國人談任何事；只要談話是私下進行，就沒有任何限制。」

他稱即便是最艱難的議題，中方私下都願意討論，但對「公開說教」就十分反感。

韓蒙德擔任高階官員期間，英中關係仍未明顯趨於緊張。梅伊曾於2018年訪中，韓蒙德則是2019年4月先在北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，接著6月在倫敦主持英中經濟財金對話（EFD）。後續幾年，英中皆未舉行EFD；里夫斯（Rachel Reeves）預計明年1月中旬訪中，一大任務即為重啟並與中方共同主持EFD。

「衛報」系列媒體傳統上親工黨；由保守黨籍前官員韓蒙德出面表達支持工黨政府的「對中務實」立場，耐人尋味。2019年以後，受國家安全、香港等議題影響，英中關係轉趨緊張。

值得一提的是，不同於美國和歐盟 已決定向中國電動車加稅，自工黨7月上台以來，英國政府對中國電動車的態度仍未定調。韓蒙德明示吸引中資在英國建設電動車廠的正當性，儘管這在英國屢傳「共諜」疑雲的背景下恐遭質疑不利國家安全，卻不與工黨「振興經濟」的施政目標絕對牴觸。

美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月下旬就職。川普團隊不乏對歐盟「左傾」經貿政策不認同的成員；在政治光譜偏左的英國工黨則視「修復」英國與歐盟的關係為一大任務。同時，工黨政府主張與中國建立「務實」、穩定的關係，發展適當的經貿投資 「互惠互利」合作。

關於英國該如何在最密切盟友美國，以及歐盟和美國首要競爭敵手中國之間，在安全、經濟等領域取得平衡，以首相施凱爾（Keir Starmer）為首的英國高階官員數次表達信心，即英國可以「魚與熊掌兼得」，從與美國、歐盟和中國的關係各自獲取具可行性的最大利益，且不違背國家安全。

新任英國駐美大使、具鮮明「友中」色彩的工黨大老曼德森（Peter Mandelson）也持同樣立場。

前高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）董事長歐尼爾（Jim O'Neill）告訴「觀察家報」，吸引中資在英國生產電動車的構想值得考慮。

他提到，為達成更強健的經濟成長，英國有必要在相互競爭的利益考量之間，包括安全、國防和經濟成長，取得「符合比例原則」的平衡。

歐尼爾2001至2010年擔任高盛投資集團（Goldman Sachs）首席經濟學家期間，因為提出「金磚四國」（BRIC，即巴西、俄羅斯、印度、中國）概念引發國際投資熱潮而聲名大噪。他曾在卡麥隆和梅伊任內擔任財政部高階官員，獲封男爵。

英國汽車製造業持續面臨挑戰。英國汽車製造商和交易商協會（SMMT）發布的最新資料顯示，今年11月英國汽車產量較去年11月下滑約30%，其中國內市場產量下滑幅度最大，接近57%。此外，若比較1至11月，則今年產量較去年同期衰減近13%。SMMT指出，這與英國及幾個關鍵海外市場的消費者信心衰退、英國國內電動車買氣不如預期等因素有關。

儘管工黨以「振興經濟」為施政重點，英國過去幾個月的經濟數據和預測卻不利提振選民信心。國家統計局（ONS） 18日公布，英國11月消費者物價指數（CPI）年增率達2.6%，高於10月的2.3%，且超越七大工業國集團（G7）其他成員經濟體、高於英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）的預估。

英格蘭銀行19日表示，英國通貨膨脹率預計近期仍將持續微幅上揚。同時，英格蘭銀行預測，英國今年最後一季經濟成長率恐為0%。數週前，英格蘭銀行的預測是經濟成長率可達0.3%。

此外，英國實質國內生產毛額（GDP）今年9月和10月連續縮減，是2020年疫情風暴後，英國首次出現連續兩個月實質GDP下降的情況。

包括英格蘭銀行在內的分析指出，政府10月底宣布增稅、提高基本工資，在各項營運成本已上揚的情況下，為英國就業市場增添不確定性。

此外，工黨自7月上台以來，多次高調談論前保守黨政府留下的「財政黑洞」、主張接收「爛攤子」的工黨政府如今被迫作許多「以短痛避免長痛」、「雖不受歡迎、但是必要之惡」的艱難決定，也不利市場和消費者信心。

在這樣的背景下、以及考量工黨十分重視的氣候變遷與「綠色」供應鏈議題，除了里夫斯，能源大臣米勒班（Ed Miliband）也可望在明年第1季訪中，商談相關合作。