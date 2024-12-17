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南韓警方搜查總統府遇阻 對峙近8小時後撤離

中央社首爾17日綜合外電報導
位於南韓首爾龍山區的總統府外觀。美聯社
位於南韓首爾龍山區的總統府外觀。美聯社

韓聯社報導，南韓「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部特別偵查團今天再度試圖搜查總統府內的警衛處，期間遭遇阻礙，雙方對峙近8小時後，警方最終撤離。

由南韓警方、國防部與「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）等機構人員組成的合作偵查本部今天試圖進入總統府警衛處的電腦伺服器，以取得警察廳長等人的通話紀錄。

根據韓聯社，合作偵查本部特別偵查團今天10時20分許向龍山總統府派遣偵查員，搜查總統府警衛處，但警衛處以「刑事訴訟法」規定「公務和軍事機密要地不可擅自入內搜查」為由進行阻攔。

據報導，雙方對峙近8小時後，特別偵查團於下午6時左右撤離。總統府警衛處表示，將於明天告知是否配合扣押搜查。

總統府警衛處伺服器記憶體儲存警察廳長趙志浩等人的電話通話記錄。趙志浩在戒嚴令發布當天曾與總統尹錫悅通話6次。

另一方面，合作偵查本部今天表示，軍事法庭已簽發針對前戒嚴司令部司令、陸軍參謀總長朴安洙的逮捕令。

尹錫悅3日宣布緊急戒嚴後，朴安洙被任命為戒嚴司令，頒布「第一號戒嚴令」，並向趙志浩傳達戒嚴令內容，下達控制國會的指示。

南韓檢方日前以涉嫌執行內亂相關重要任務和濫用職權為由，提請法院批准逮捕朴安洙。他稍早放棄出席逮捕必要性審查。軍事法庭認為他有可能潛逃，因此做出批准逮捕決定。

戒嚴 南韓 尹錫悅

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