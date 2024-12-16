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英澳外交國防首長2+2會談 英航艦2025年首訪澳洲

中央社倫敦16日專電
英國外交大臣戴維·拉米（左）和英國國防部長約翰·希利（右二）歡迎澳洲外交部長黃英賢參議員（左二）和澳洲副總理兼國防部長理查德·馬爾斯（右）在蘭開斯特舉行會晤。 美聯社
英國外交大臣戴維·拉米（左）和英國國防部長約翰·希利（右二）歡迎澳洲外交部長黃英賢參議員（左二）和澳洲副總理兼國防部長理查德·馬爾斯（右）在蘭開斯特舉行會晤。 美聯社

英國與澳洲外交和國防部會首長（2+2）會談（AUKMIN）今天在倫敦登場，重點議題包括澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及印太、烏克蘭、中東等地情勢。

英國外交部表示，雙方擬宣布的重要規劃包括英國航空母艦打擊群明年再度執行印太區域行動部署時，將創訪問澳洲首例；澳洲將繼續參與在英國本土進行、為期至少到2025年底的烏克蘭武裝部隊訓練計畫；以及雙方將在英格蘭西南部布里斯托市（Bristol）設立AUKUS辦公室。

隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月再度入主白宮，外界關注美國政府未來將願意撥出多少資源支持AUKUS。英國外交部指出，英方有決心讓AUKUS成為英澳安全夥伴關係的發展下限，而非上限。

AUKUS分兩大支柱，第一支柱為英、美協助澳洲取得必要能力，並由英、澳共同打造配備常規武器的SSN-AUKUS核動力潛艦；第二支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧、電子戰、水下能力等高科技合作領域，開放英、美、澳以外國家參加。

除了提升安全與科技實力，英、澳政府也多次強調相關計畫有助增進本國經濟成長。英國官方評估，僅是SSN-AUKUS潛艦計畫，英方供應鏈就會有超過2萬1000人參與。

英國外交部指出，英國與澳洲將在布里斯托設立辦公室，以協調並整合英、澳雙方各AUKUS項目及相關供應鏈。

另一方面，英國「威爾斯親王」（Prince of Wales）航艦打擊群明年在印太區域展開部署時，將對澳洲進行靠港訪問。

英國政府指出，這將是首次有英國伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航艦對澳洲進行這類訪問。此外，「威爾斯親王」屆時將參加由澳洲主辦、涉及近20個國家的大規模軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。

英國2021年首次在印太區域部署航艦打擊群，當時領銜的是「伊麗莎白女王」（HMS Queen Elizabeth）航艦，「威爾斯親王」則是同級航艦的「姊妹艦」。

英國政府另提到，澳洲的獵人級（Hunter class）巡防艦將配備跨國軍工集團「泰雷斯」（Thales）在英國生產的先進反潛聲納系統S2087；英、澳將共同發展水下能力並分享資訊。

英國外交部指出，英澳雙方皆認為印度－太平洋與歐洲－大西洋的安全不可分割。

AUKMIN自2006年起常態在英國與澳洲輪流舉行。今天在倫敦出席會談的是英國外交大臣拉米（David Lammy）、國防大臣希利（John Healey），以及澳洲的外交部長黃英賢（Penny Wong）、副總理暨國防部長馬勒斯（Richard Marles）。

澳洲 AUKUS 供應鏈

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