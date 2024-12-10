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俄羅斯旅英間諜網曾與中國接觸 商談無人機買賣

中央社倫敦10日專電

英國近期破獲一個為莫斯科當局服務、成員多為保加利亞人士的間諜網，檢方在法庭提供的資料顯示，間諜網有中國軍方人脈，且雙方曾討論無人機交易。

根據公開資料，這個間諜網由奧地利公民馬薩萊克（Jan Marsalek）主控。他2020年在德國捲入一樁支付系統詐財案後，潛逃俄羅斯。媒體調查報導指出，馬薩萊克至少自2010年起即與俄羅斯情報特務機關有往來。馬薩萊克在英國的同夥是保加利亞人羅塞夫（Orlin Roussev）。

金融時報（Financial Times）、泰晤士報（The Times）等英國媒體報導，檢方指出，羅塞夫曾與馬薩萊克討論向中國軍方出售源自烏克蘭戰場的美國小型自殺式攻擊無人機「彈簧刀」（Switchblade）。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，美國5月提供烏方約700架「彈簧刀」，羅塞夫隨後在6月告訴馬薩萊克，「中國朋友們」正詢問，是否能賣一些在烏克蘭戰場捕獲的「彈簧刀」給他們。

羅塞夫說，相關請求來自一位中國軍方人士。羅塞夫告訴馬薩萊克，可以把「彈簧刀」包裝成「禮物」運交中國大使館。目前不清楚所謂的中國大使館是指中國在哪一個國家的大使館。

檢方提到，從羅塞夫的說詞判斷，中方疑似對源自烏克蘭戰場的軍用品特別有興趣。馬薩萊克曾發訊給羅塞夫，要他思考一下該向中方收取多少費用，或者該免費向中方提供「彈簧刀」，以換取其他東西。

另一方面，羅塞夫和馬薩萊克曾談到，間諜網在中國有可供應資訊和裝備的人脈。檢方指出，兩人曾討論透過在中國的窗口購買無人機，以利間諜網執行監控任務。

馬薩萊克在2022年6月通知羅塞夫，向中方下訂的6架無人機終於快確認，可向中方電匯盧布付款。

值得一提的是，馬薩萊克曾提議利用德國臥底間諜，滲透總部在慕尼黑的世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）。羅塞夫回應，他會向「北京辦公室」轉達相關提案。

檢方資料顯示，這個以英國為根據地的間諜網曾為俄方規劃、執行不同型態的顛覆、情蒐和影響力活動，目標包括在俄語世界具知名度的調查媒體記者、異議人士，以及烏克蘭、哈薩克等莫斯科當局視為勢力範圍的前華沙公約組織國家。間諜網並標榜自己與保加利亞政府高層關係密切。

間諜網使用多種特殊工具和非法手段執行任務，包括佩戴裝有錄影設備的眼鏡、侵入航空業資料庫以擷取跟蹤對象的航班和客機座位資料、僱用扒手、試圖利用保加利亞和羅馬尼亞清潔團隊滲透下手目標的住家等。法院持續審理相關案件。

間諜 烏克蘭 無人機

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