俄羅斯旅英間諜網曾與中國接觸 商談無人機買賣

英國近期破獲一個為莫斯科當局服務、成員多為保加利亞人士的間諜 網，檢方在法庭提供的資料顯示，間諜網有中國軍方人脈，且雙方曾討論無人機 交易。

根據公開資料，這個間諜網由奧地利公民馬薩萊克（Jan Marsalek）主控。他2020年在德國捲入一樁支付系統詐財案後，潛逃俄羅斯。媒體調查報導指出，馬薩萊克至少自2010年起即與俄羅斯情報特務機關有往來。馬薩萊克在英國的同夥是保加利亞人羅塞夫（Orlin Roussev）。

金融時報（Financial Times）、泰晤士報（The Times）等英國媒體報導，檢方指出，羅塞夫曾與馬薩萊克討論向中國軍方出售源自烏克蘭 戰場的美國小型自殺式攻擊無人機「彈簧刀」（Switchblade）。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，美國5月提供烏方約700架「彈簧刀」，羅塞夫隨後在6月告訴馬薩萊克，「中國朋友們」正詢問，是否能賣一些在烏克蘭戰場捕獲的「彈簧刀」給他們。

羅塞夫說，相關請求來自一位中國軍方人士。羅塞夫告訴馬薩萊克，可以把「彈簧刀」包裝成「禮物」運交中國大使館。目前不清楚所謂的中國大使館是指中國在哪一個國家的大使館。

檢方提到，從羅塞夫的說詞判斷，中方疑似對源自烏克蘭戰場的軍用品特別有興趣。馬薩萊克曾發訊給羅塞夫，要他思考一下該向中方收取多少費用，或者該免費向中方提供「彈簧刀」，以換取其他東西。

另一方面，羅塞夫和馬薩萊克曾談到，間諜網在中國有可供應資訊和裝備的人脈。檢方指出，兩人曾討論透過在中國的窗口購買無人機，以利間諜網執行監控任務。

馬薩萊克在2022年6月通知羅塞夫，向中方下訂的6架無人機終於快確認，可向中方電匯盧布付款。

值得一提的是，馬薩萊克曾提議利用德國臥底間諜，滲透總部在慕尼黑的世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）。羅塞夫回應，他會向「北京辦公室」轉達相關提案。

檢方資料顯示，這個以英國為根據地的間諜網曾為俄方規劃、執行不同型態的顛覆、情蒐和影響力活動，目標包括在俄語世界具知名度的調查媒體記者、異議人士，以及烏克蘭、哈薩克等莫斯科當局視為勢力範圍的前華沙公約組織國家。間諜網並標榜自己與保加利亞政府高層關係密切。

間諜網使用多種特殊工具和非法手段執行任務，包括佩戴裝有錄影設備的眼鏡、侵入航空業資料庫以擷取跟蹤對象的航班和客機座位資料、僱用扒手、試圖利用保加利亞和羅馬尼亞清潔團隊滲透下手目標的住家等。法院持續審理相關案件。