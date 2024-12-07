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尹錫悅躲過彈劾危機 韓國政局動盪仍未平息

中央社首爾7日綜合外電報導
韓國國會議長禹元植7日在首爾結束了對總統尹錫烈彈劾動議的投票程序。(新華社)，
韓國國會議長禹元植7日在首爾結束了對總統尹錫烈彈劾動議的投票程序。(新華社)，

韓國國會今天表決對總統尹錫悅彈劾案，由於投票數未達法定門檻，彈劾案不成立。不過，在野陣營已揚言將再提彈劾，加上民怨沸騰，韓國政局仍動盪難平。

韓國國會議長禹元植於當地時間晚間9時30分（美東時間上午7時30分）左右宣布尹錫悅彈劾案的投票結果，由於投票數僅195票未達法定人數，彈劾案不成立。

根據南韓憲法，總統彈劾案須獲2/3國會議員同意才能通過，其餘公務人員僅需過半即可，而南韓國會共300席，最大在野黨共同民主黨雖取得過半170席、加上其他在野小黨共192席，距所需門檻200票還差8票。

這次彈劾案的表決由共同民主黨議員170人、祖國革新黨12人、改革新黨3人、進步黨3人、基本所得黨1人、社會民主黨1人、無黨籍議員2人，執政黨國民力量黨僅安哲秀、金睿智和金相旭3人，共計195位議員出席。

今天韓國國會處理在野黨所提的尹錫悅彈劾案前，先表決針對第一夫人金建希的特檢法案，需出席國會全會的議員中2/3以上投贊成票才能通過，最終結果是198票贊成，102票反對，未能通過。

之後執政黨的議員在表決針對尹錫悅的彈劾案前集體離場意圖杯葛，但開始表決時，曾公開表態支持彈劾尹錫悅的國民力量黨議員安哲秀留在議場投票，陸續又有金睿智和金相旭回到議場，後來傳出執政黨臨時召集全體議員開大會，防止再有成員倒戈。

禹元植晚間多次出面號召執政黨議員現身投票，呼籲他們要「遵循自己的良心」，表示「我是為了韓國的未來做此呼籲」，並說「不現身比投下反對票還要糟糕」。

禹元植並提前約半小時，在晚間8時許發出將等到晚間9時20分（美東時間7時20分）的最後通牒，但國民力量黨議員沒有再現身，最後他嘆氣說：「我都已經那樣勸告了，他們（執政黨議員）還是沒有出現。」

針對彈劾案不成立，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明抨擊國民力量黨說：「國民力量黨不是民主政黨，而是內亂政黨、軍事叛亂政黨。」

李在明還說：「由於我們的不足，未能取得想要的成果，要在此向大家致歉，我一定會在耶誕節和跨年之前，讓這個國家恢復正常，作為耶誕和年末禮物送給大家。」

此前，共同民主黨已預告，若這次彈劾未過，一定會提出第2次彈劾案；韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」也已聲稱，工會成員將無限期罷工，直到尹錫悅下台為止；這一切顯示韓國動盪情勢並未因彈劾案不成立而平息。

除國會表決之外，韓國憲法法庭法官人數則是攸關彈劾能否成立的另個關鍵，但憲法法庭目前僅6名法官在任，有3名空缺，儘管已放寬僅須7人就能審理案件，但法官不足9人是否可受理彈劾案仍有變數。

回顧尹錫悅遭彈劾始於他3日晚間在首爾的總統辦公室發表全國特別談話並發布緊急戒嚴令。此舉被解讀為在國會會期尾聲圍繞預算案的緊張情勢日益加劇和推動彈劾所致。

韓國的重要盟友美國則是感到意外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴路透社，美國事前不知情；美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓閃電戒嚴，華府措手不及，中俄北韓都密切關注韓國的政治危機。

而韓國在野陣營則是於戒嚴發布後旋即在國會召開緊急會議表決並推翻戒嚴令，尹錫悅事後解除戒嚴，結束近6小時的風波，但後續仍不斷發酵，因最大在野黨共同民主黨隨即向國會提總統及國防部長彈劾案。

尹錫悅則是神隱多日後，於7日也就是國會將處理彈劾案的當天上午出面發表談話，他向全國民眾鞠躬道歉，並保證不會有二次戒嚴。

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳也說感到歉疚，並說黨內仍希望尹錫悅停職，但是對於在野黨提彈劾，韓東勳藉由召開議員大會對內表達反對。

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彈劾 尹錫悅 民主黨

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