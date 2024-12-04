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過關了？韓執政黨國會議員決定不支持「彈劾尹錫悅」

編譯茅毅／即時報導
南韓民眾4日在首爾集會，主張將總統尹錫悅拉下台。路透
南韓民眾4日在首爾集會，主張將總統尹錫悅拉下台。路透

南韓放送公社（KBS）及「韓民族日報」等多家韓媒報導，南韓總統尹錫悅所屬的國民力量黨4日晚間召開閉門大會，黨籍國會議員會中確認該黨立場將是「反對彈劾與訴追尹總統」。

報導稱，前述閉門會議並未進行表決，而是鼓掌通過，黨籍國會議員除了以反對彈劾尹錫悅為黨意，也將不出席接下來國會對該案的表決。

尹錫悅3日晚間突宣布實施緊急戒嚴令，南南韓會4日凌晨隨即舉行院會，由出席的172位在野陣營議員和18位執政黨國民力量黨議員，通過贊成解除緊急戒嚴令的決議案。

這18位國民力量黨議員中，就包括該黨代表（黨魁）韓東勳，而他以外的17人被歸類為「親韓派」。他當時強調尹錫悅宣布戒嚴是錯誤之舉，他將與人民站在一起。

但報導稱，在國會表決對尹錫悅的彈劾案時，親韓東勳的親韓派和親尹錫悅的「親尹派」均將持反對彈劾立場，以免重演前總統朴槿惠2017年3月被彈劾下台後，保守派被重創的情況。

南南韓會在野陣營現共192席，其中最大在野黨共同民主黨170席、祖國革新黨12席，其餘四個在野黨共8席。另包含議長禹元植在內的無黨籍共2席。故至少還需8位國民力量黨議員倒戈，才能達到通過彈劾案所需的國會3分之2席次（200席）門檻。

報導指出，鑒於國民力量黨議員將不會參與彈劾案表決，國會通過彈劾案的可能性降低。

彈劾 尹錫悅 南韓

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