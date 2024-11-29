荷蘭總檢察長建議禁出口以色列F-35戰機零部件

F-35戰機停靠在航空母艦上。(路透)

荷蘭總檢察長29日明確反對荷蘭政府立場，建議荷蘭最高法院裁決禁止荷蘭向以色列 出口F-35戰機零部件。

荷蘭最高法院當日發布公告，通報荷蘭總檢察長就相關案件發表意見，表示以色列F-35戰機在加沙地帶存在「嚴重違反國際人道法的明顯風險」。根據荷蘭加入的多項國際條約，如果出現類似風險，荷蘭不得向相關國家出口軍用產品。

F-35戰機由美國五角大廈 牽頭研發，洛克希德·馬丁公司負責生產，部分零部件在荷蘭製造。荷蘭最高法院在公告中表示，2016年，荷蘭政府簽發出口許可證，批准向以色列出口F-35戰機零部件。

去年10月新一輪巴以衝突爆發後，荷蘭政府決定上述出口許可證仍然有效，可繼續向以色列出口F-35戰機零部件。對此，數家人權組織提起訴訟，要求荷蘭政府保護加沙地帶民眾利益，向以色列發布F-35戰機零部件出口禁令。

今年2月，荷蘭海牙上訴法院支持人權組織訴求，裁決荷蘭政府應阻止向以色列出口F-35戰機零部件，隨後荷蘭政府以「相關出口屬於國家安全和外交事務」等理由，向荷蘭最高法院提起上訴。

荷蘭總檢察長29日發表意見後，荷蘭政府未作回應，荷蘭最高法院稱將盡快作出裁決。根據荷蘭最高法院審理程序，總檢察長的意見不具備法律效力，但過往對荷蘭最高法院的裁決具有重要影響。