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英主導10國遠征軍聯合部隊完訓 烏克蘭首度參與

中央社倫敦24日專電
英國國防副大臣波拉德。(美聯社)
英國國防副大臣波拉德。(美聯社)

由英國主導的歐洲10國遠征軍聯合部隊（JEF），近日在拉脫維亞完成橫跨多個地點的年度演訓「聯合保衛者」。英國國防部指出，烏克蘭軍方今年首度獲邀擔任觀察員。

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）23日指出，烏克蘭的參與凸顯「聯合保衛者」（Joint Protector）的重要性，旨在確保英國及JEF其他成員能從烏克蘭辛苦得來的作戰經驗獲益。

JEF由英國、冰島、丹麥、挪威、荷蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、瑞典和芬蘭組成，總計10國。因應俄羅斯於2022年全面侵略烏克蘭、加大對歐洲的安全威脅，芬蘭與瑞典去年和今年陸續正式加入北大西洋公約組織（NATO），但兩國自2010年代後期起即為JEF成員。

如今所有JEF成員都是北約成員。然而，相較於北約採「集體共識決」，JEF在決策與行動上更具彈性，允許各國在相互諮商後自行決定是否、以及如何參與各項行動。這有助JEF的快速反應能力和機動性。

考量JEF機制的靈活度，烏克蘭遭俄羅斯全面侵略後，相關國家開始有研議邀請烏克蘭成為JEF一員的聲音。

英國國防部指出，烏克蘭軍方持續與歐洲北部夥伴密切合作。JEF成員皆為歐洲北部國家。

英國國防部表示，在拉脫維亞舉行的「聯合保衛者」演訓，有助強化JEF成員之間的協同行動和規劃協調能力，並增進北約東翼防衛。

此外，該演訓有助驗證JEF各國能以多快速度自本國出發，在歐洲迅速展開部署，以因應急遽發展的區域安全威脅。部署速度取決於JEF各國「無縫」協作的能力。

英國國防部指出，JEF提供各成員國的政府及整個北約更多的危機應變選項。JEF的目標是成為具多域防衛能力的歐洲北部安全主力。

烏克蘭 國防部 北約

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