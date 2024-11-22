德總理蕭茲欲連任 梅克爾籲循憲法維護內閣尊嚴

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）。路透

德國 國會選舉進入倒數100天，各黨總理候選人名單逐漸明朗。德國前總理梅克爾 （Angela Merkel）今天在德國明鏡周刊（Der Spiegel）專訪中說，德國總理引領憲法機構聯邦政府，「他的內閣有尊嚴，而這應該被貫徹」。

德國聯邦議院正值明年度總預算審議期，德國聯邦政府3黨聯合的執政內閣因憲法規定的債務煞車機制出現歧見。德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）6日開除時任財政部長林德納（Christian Lindner）。

蕭茲在聲明中說，他與林德納缺乏繼續合作的信任基礎，並批評林德納「小氣」。林德納則反擊表示，蕭茲強迫他「違背就職宣言」。

德國在東西德統一後，首次出現的3黨執政聯合內閣因此走入歷史，原規劃明年9月舉辦的國會選舉也因此提前至明年2月。

對此，明鏡週刊問梅克爾：「如何看待這齣劇？」梅克爾說：「我直接想到：男人！」明鏡接著詢問梅克爾：「什麼是典型的男性化？」梅克爾說：「例如把事情個人化。這在政治上應該盡可能避免。」

明鏡週刊詢問梅克爾，她身為總理時，是否曾有過像蕭茲一樣憤怒的言論。梅克爾說：「身為女總理，或是男總理並沒有不同，都必須處理困難的情況。」

梅克爾說，「永遠以冷靜與平衡的方式回應是不人道的」。人感受大量的情緒，「但如果你對著辦公室的牆尖叫，是比對著德國公眾來得好」。

梅克爾說：「我身為女總理也無法連日保持這樣的狀態，但必須把憤怒拋在腦後，並且看到自己正在進步。」

明鏡週刊說，輿論反應「蕭茲終於展現領導力」。梅克爾回答，「當然，當你走出自己，並且展現清楚邊界，這對所屬團隊來說永遠是很棒的」，但這樣的效果不會持續太久，「這也是我在這裡觀察到的」。

梅克爾說：「當我們的總理如此失控時，有些人認為，『天啊！我們國家現在到底多糟糕？』」當蕭茲做出如此直率的反應時，對觀眾來說不是很舒服。

蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）當前民調低迷，根據德國公共廣播聯盟（ARD）民調顯示，高達76%德國選民不滿意蕭茲，滿意者占21%。

與蕭茲同黨的國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）21日宣布，他不願出任社民黨的總理候選人。社民黨預計25日正式提名蕭茲為總理候選人。