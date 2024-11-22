我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

網友炸鍋 這家公司開職缺 需先付2.4萬才能上工

編譯陳律安／綜合外電
Zomato開出辦公室主任職缺，不僅首年不支薪，還需支付大筆費用才能上工。路透
Zomato開出辦公室主任職缺，不僅首年不支薪，還需支付大筆費用才能上工。路透

印度美食外送平台Zomato執行長高約爾在社群媒體上招攬辦公室主任，卻引發軒然大波，原因是這項職務有兩項附帶條件：首先，第一年不支薪、其次是，錄取者需支付200萬盧比（約2.4萬美金）才能上任。

CNN報導，印度網友對此立刻炸鍋，製作了許多梗圖、以及諧仿的作品，大肆嘲弄一番。一名網友說，高約爾根本就是想擢升原本就有一定地位的人士；另名網友說：「一份工作本應協助你支付帳單，讓餐桌上有食物，你不能要求人們免費工作。」

高約爾說，這筆費用會捐給他旗下的非政府組織「餵養印度」，他也說，相較於上管理課程，這項職缺有如速成班，最終能帶來十倍多的收入。

不過，高約爾隨後又說，支付費用的要求是一項花招，比較像是在過濾閒雜人等，「以找到真能珍惜這份工作的人選」。

高約爾的貼文已成功引發廣大迴響，在職缺關閉前，短短24小時內吸引1.8萬多名求職者。

印度經濟學家鮑密克說，這種做法可能立即排除有才華的人選，「儘管對工作展現熱情值得讚賞，但是否具備財務優勢，決定一個人是否有餘裕可追求這樣的『熱情』，例如，打高爾夫球就是一項昂貴的嗜好」。

印度 社群媒體

上一則

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

下一則

國際刑事法院通緝以色列總理內唐亞胡 各界反應一覽

延伸閱讀

降低對中依賴 印度擬對本地電子業提供50億美元獎勵

降低對中依賴 印度擬對本地電子業提供50億美元獎勵
馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係

馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係
15年來 留學美國人數 印度首次超越中國

15年來 留學美國人數 印度首次超越中國
留學美國人數 15年來印度首超中國

留學美國人數 15年來印度首超中國

熱門新聞

巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41

超人氣

更多 >
4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲