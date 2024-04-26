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日本宮城縣學校逾600人不適 午餐牛奶疑釀禍

中央社東京26日綜合外電報導
示意圖。Image by Ekaterina Ershova from Pixabay
示意圖。Image by Ekaterina Ershova from Pixabay

日本宮城縣內多間學校的學生，昨天喝完營養午餐的牛奶後身體不適，目前已知縣內8個地區逾600人反映腹痛等症狀。牛奶供應商仍在釐清原因，表示供貨給學校的牛奶並未流入市面。

日本「東北放送」、共同社報導，包含仙台市在內的宮城縣內多間中小學的學生昨天喝完營養午餐中，「東北森永乳業」所製造的牛奶後，相繼反映「牛奶散發出與平時不一樣的味道」。

東北森永乳業的母公司日本森永乳業公司表示，牛奶由旗下公司東北森永乳業製造，並供貨給宮城縣內12個市町的258間學校。

宮城縣政府也證實，東北森永乳業供應牛奶給縣內12個市町的學校，其中仙台市39間學校共有337人出現腹痛、嘔吐等身體不適的症狀。

另外，山元町以及岩沼市的教育機構中，分別有99人與100人左右昨天喝完午餐的牛奶後，出現腹痛、腹瀉症狀等。再加上宮城縣內其他地區的案例，縣內8個地區，總共逾600人感到身體不適。

所幸目前尚未接獲有學生等人住院的消息，身體不適的人也在恢復當中。

日本森永乳業的相關業務負責人接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，「引發客戶擔憂相當不好意思。供貨給學校的牛奶裝在專用的容器中，並未流到市面上，將努力調查原因」。

朝日新聞報導，昨天營養午餐的牛奶製造日期為4月24日，有效期限為5月3日。

總部位於宮城縣仙台市宮城野區的東北森永乳業，在釐清原因以及實施防止類似事件再度發生的措施之前，將停供牛奶給學校。

「東日本放送」報導，東北森永乳業表示，已經檢查學校、工廠等地剩餘的牛奶，未確認到異常狀況，將展開更詳細的檢查以釐清原因。

而仙台市保健所獲報後，昨天起已派員進入東北森永乳業的工廠展開調查，將釐清製造過程以及衛生方面是否有問題。

牛奶 日本

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