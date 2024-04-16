全球最適合遠距工作的城市第1名是它 緬因州排第7

示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

根據人力資源平台Remote.com的最新分析，西班牙首都馬德里是全球最適合遠距工作的城市，葡萄牙的馬德拉島（Madeira）居次，加拿大 多倫多排名第三，台北則位居第八。

CNBC報導，該人力資源平台根據生活品質、安全、網際網路基礎設施和旅行等因素，以及當前的經濟因素（例如通膨以及是否提供數位遊牧簽證 ），對全球前100座適合遠距工作的城市進行了排名。

根據Remote.com的數據，第四至第十名依序為：紐西蘭奧克蘭、日本東京、法國巴黎、美國緬因州波特蘭市、台灣台北、瑞典 斯德哥爾摩及冰島雷克雅未克。

從CNBC對傑瑞莎（April Jereza）的訪談，可以看出馬德里的魅力所在。這位現年30歲的女士，以前從未打算搬到馬德里，但現在她已在這座城市待了七年，她認為自己會長久留下來。

傑瑞莎於2017年搬到西班牙首都，在此之前她辭去加拿大的金融工作、接受「大幅」減薪，並且加入一個擔任語言助理、教授英語的計畫。

她立刻就被馬德里的熱情好客和充滿活力所吸引，她在CNBC的節目上說： 「這是一座充滿活力的城市。」「街上生趣盎然，人們總是下班後在露台或屋頂上喝啤酒。」

她並表示，這裡的專業人士非常重視休閒時間，人們通常從上午9時工作到下午6時，中間有１小時吃午餐，甚至更長。在晚上9時吃晚餐之前，人們下班後經常會去酒吧、博物館和音樂會進行社交活動。 而且，與歐洲大部分地區一樣，西班牙人每年可以享受25天的帶薪假。

她說：「馬德里乃至整個西班牙的人們都真正明白，你不是為工作而活，你工作是為了生活。」

該報告說，馬德里針對自由工作者和遠距工作者提供低稅率和外籍人士簽證選項。 西班牙也為「國際遠距工作者」制定了自己的數位遊牧簽證。傑瑞莎表示，該城市的咖啡館和共享辦公空間網路，意味著人們可以遠端工作，但仍然感覺與他人有聯繫。她現在在一家跨國社群媒體機構的馬德里辦事處擔任產品經理，每周有一部分時間進行遠距工作。

傑瑞莎說，馬德里的生活成本是提高她生活品質的重要因素。 她現在的收入比在加拿大時少了一些（25,000歐元，即21,000多美元），但仍能靠較低的工資生活得很好。 例如，她的單間公寓每月費用為600歐元（約638美元），而城市的公共交通意味著她不需要汽車，因此她每月可以節省900歐元（958美元）—大約是她薪水的一半。

報告並指出，葡萄牙的馬德拉島是全球第二適合遠距工作的城市，提供「有競爭力的稅率、慷慨的居住選擇、專為數位遊民打造的共同工作和生活空間，以及蓬勃發展的新創公司社區」。總體而言，葡萄牙已成為美國人的熱門目的地，近年來居住在該國的外國居民數量達到歷史最高水準。

Remote.com還說，排名第三的多倫多經常在安全、生活品質、活動和經濟成長方面名列前茅。這座城市吸引了來自世界各地的新居民：大約一半的多倫多居民出生在加拿大境外。