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韓國會選舉執政黨大敗後 尹錫悅首次公開道歉

中央社首爾16日專電
南韓總統尹錫悅。(歐新社)
南韓總統尹錫悅。(歐新社)

南韓總統尹錫悅在10日國會選舉執政黨大敗後，今天首次公開向全民致歉，坦言未善盡溝通，但未提及幕僚相關人事變動；在國務總理、幕僚大舉請辭下，尹錫悅政府可能花費一段時間苦思人事改革方向。

尹錫悅今天主持的國務會議開場致詞採取電視直播方式進行，他就這次國會選舉結果表示，「要更謙虛地接受民意」，「會以更低姿態、更柔軟態度進行更多溝通，從我開始傾聽民意。」

尹錫悅表示，上任兩年以來雖都是以國家利益為最優先施政，但卻無法符合民意期待，「雖然抓住正確施政方向，但並未能讓國民實際感受到變化」；他也說明，政府已全力透過預算與政策遏制物價波動，但對於正面臨經濟困難的百姓而言仍顯不足，並指出在為未來世代維持健全財政、解決財政問題時有許多不夠細緻的部分。

他也說，為了南韓的未來，不會停止結構性改革的腳步，將繼續推進勞動、教育、年金及醫療改革政策。這番言論明顯表示政府認為至今政策並無問題，只是缺乏與人民的溝通，未來如何在堅持改革方針同時兼顧「有效溝通」，恐怕是一大課題。

尹錫悅是否回應最大在野黨、共同民主黨代表李在明的會面提議也受到輿論關注。尹錫悅2022年上任至今尚未正式與任何在野黨代表會面，他與李在明除了出席活動時短暫問候，只在去年10月底預算案施政演說的事前會談中進行非公開對話。

南韓總統辦公室高層官員今天就此向媒體表示，「保留一切可能性」，「尹總統說會為了國民做任何事，答案就包含在其中」，並提到第22屆國會將在5月底上任，政府也會思考與國會溝通的適當時機。

南韓 預算 李在明

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