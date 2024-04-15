凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

英國王子的妻子，從來就無法逃過被互相比較，以往查理的妻子黛安娜，和他弟弟安德魯的另一半佛姬，也常被媒體比來比去，不過兩個女人還算有不差的情誼，沒有造成太多的衝突。但查理的兩個兒子威廉、哈利 各自的太座凱特 與梅根 ，英國人始終就是喜歡「乖巧媳婦」凱特多很多，對於「女強人」梅根缺乏好感。在經過梅根與哈利離英赴美發展，幾次在公開訪談裡大曝皇室黑幕，每一次的皇室家族成員人氣調查，他們名次都維持低檔，而冠亞軍總是凱特和威廉。對此，皇室特派員英格麗賽華繼續攻擊梅根：「威廉與凱特看起來就是自然又親切、溫暖，但梅根永遠只有一種咧嘴大笑的表情，感覺沒那麼自然。」

比起一般民眾，皇室特派員與皇室成員接觸的機會更多，但這也有可能讓他們的偏見更深、更傾向西瓜偎大邊，尤其要在英國吃香喝辣，不靠攏皇室應該很難，使得皇室特派員們也大都把未來會當上國王、王后的威廉與凱特捧上天，卻拚命找梅根的問題。事實上，梅根是演員出身，對於公眾場合的應對進退，遠比凱特要嫻熟，要說凱特天生就有讓人喜歡、親近的特質，而梅根多年打滾演藝圈被訓練出來的表情「沒那麼自然」，也真的是針對性太強。