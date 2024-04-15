凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情
英國王子的妻子，從來就無法逃過被互相比較，以往查理的妻子黛安娜，和他弟弟安德魯的另一半佛姬，也常被媒體比來比去，不過兩個女人還算有不差的情誼，沒有造成太多的衝突。但查理的兩個兒子威廉、哈利各自的太座凱特與梅根，英國人始終就是喜歡「乖巧媳婦」凱特多很多，對於「女強人」梅根缺乏好感。在經過梅根與哈利離英赴美發展，幾次在公開訪談裡大曝皇室黑幕，每一次的皇室家族成員人氣調查，他們名次都維持低檔，而冠亞軍總是凱特和威廉。對此，皇室特派員英格麗賽華繼續攻擊梅根：「威廉與凱特看起來就是自然又親切、溫暖，但梅根永遠只有一種咧嘴大笑的表情，感覺沒那麼自然。」
比起一般民眾，皇室特派員與皇室成員接觸的機會更多，但這也有可能讓他們的偏見更深、更傾向西瓜偎大邊，尤其要在英國吃香喝辣，不靠攏皇室應該很難，使得皇室特派員們也大都把未來會當上國王、王后的威廉與凱特捧上天，卻拚命找梅根的問題。事實上，梅根是演員出身，對於公眾場合的應對進退，遠比凱特要嫻熟，要說凱特天生就有讓人喜歡、親近的特質，而梅根多年打滾演藝圈被訓練出來的表情「沒那麼自然」，也真的是針對性太強。
英格麗賽華還繼續吹捧威廉與凱特，稱他們「有黛安娜過去風靡公眾的魔力」，表示黛安娜不管再怎麼緊張，只要一面對大眾，就馬上可以流露出溫暖和易親近的感覺，也是威廉和凱特具備的。總之，在英國人的眼裡，未來的國王和王后當然比沒有王位繼承權又愛抱怨皇室不公平的弟弟、弟媳可親多了。
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