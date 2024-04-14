我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

雪梨商場隨機砍人釀6死案 警方朝「仇女」方向偵辦

編譯盧思綸／即時報導
雪梨東部邦代海灘一處大型購物商場13日傳出隨機砍人，釀成6人喪生、12人受傷，其中受害者主要為女性。圖為群眾在商場外獻花悼念受害者。(歐新社)
雪梨東部邦代海灘一處大型購物商場13日傳出隨機砍人，釀成6人喪生、12人受傷，其中受害者主要為女性。圖為群眾在商場外獻花悼念受害者。(歐新社)

澳洲雪梨日前傳出隨機砍人，釀成6人喪生、12人受傷，其中受害者主要為女性，路透報導，當局透露兇嫌疑似鎖定女性下手，並且有心理問題病史。

雪梨東部邦代海灘（Bondi）一處大型購物商場13日發生隨機砍人事件，全部死者中有5人是女性，而傷者中有1名男性，還有1名9個月大女嬰；40歲凶嫌考奇（Joel Cauchi）當場遭員警擊斃。

新南威爾斯省警察局長薇柏（Karen Webb）14日向澳洲廣播公司（ABC）表示，「對警探而言，兇嫌顯然專挑女性下手，避免男性。」

另外，警方表示考奇過去有心理健康病史，目前看來犯案動機無關意識型態。

雪梨晨鋒報指出，考奇以車為家、居無定所，已經和家人沒有聯絡。他年輕時便出現複雜的心理健康問題，包含警方與醫療機構等和他接觸過的人都說他平時行為舉止怪異。

不過，考奇並沒有暴力和被捕前科。

澳洲是世界上槍枝和刀械管制最嚴厲的國家之一，暴力犯罪在澳洲並不多見。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）日前接受ABC電台訪問談到，從受害者性別組成來看令人憂心，同時透露警方已經朝仇女暴力方向偵辦。

澳洲 心理健康 暴力犯罪

上一則

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

下一則

澳洲商場隨機砍人案 中國留學生1死1傷

延伸閱讀

澳洲雪梨購物中心濫殺案 中國公民1死1傷

澳洲雪梨購物中心濫殺案 中國公民1死1傷
人民日報：習近平為兩岸發展指方向

人民日報：習近平為兩岸發展指方向
雪梨賣場隨機捅人案 澳洲警排除恐攻或意識形態動機

雪梨賣場隨機捅人案 澳洲警排除恐攻或意識形態動機
雪梨商場攻擊案6死凶嫌遭擊斃 澳總理：員警是英雄

雪梨商場攻擊案6死凶嫌遭擊斃 澳總理：員警是英雄

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看