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世衛：加薩最大醫院只剩空殼和多具半埋遺體

中央社／日內瓦6日綜合外電報導
4月1日在加薩地帶拍攝的希法醫院附近建築。(新華社)
4月1日在加薩地帶拍攝的希法醫院附近建築。(新華社)

世界衛生組織（WHO）今天表示表示，加薩（Gaza）規模最大的西法醫院（Al-Shifa hospital）已因以色列最近的圍攻行動淪為廢墟，成了一個有著多具遺體的「空殼」。

中央社引述法新社報導，世衛人員昨天取得視察管道後，形容院內種種恐怖景象：有些遺體僅部分掩埋，四肢外露，空氣中還瀰漫著腐爛的惡臭。

以色列部隊1日結束兩週軍事行動並撤出加薩市西法醫院。以軍表示，這段期間他們在這個過去為當地最重要醫療院所內打擊巴勒斯坦「激進分子」。

聯合國專門機構世衛說，他們自3月25日以來多次嘗試前進西法醫院都不成功，昨天終於挺進院區。

任務團看到醫院嚴重受損，並從通報中得知以軍圍攻期間患者「處境極為惡劣」，並「因缺乏醫療照顧且醫護人員行動受限」下，至少有20名患者死亡。

世衛說：「他們嚴重缺乏糧食、水、醫療照護和衛生設備，並被迫於槍口威脅下在大樓和大樓之間移動位置。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在過去稱為推特（Twitter）的社群平台X貼文說：「世衛和夥伴們總算抵達西法，這個一度為加薩衛生制度骨幹的醫院，在最近一次圍攻行動後如今淪為有著人類墓穴的空殼。

而在聲明中，世衛表示，院內目前已沒有患者，急診室和行政暨外科大樓外有「幾個挖得不深的墓穴」。

聲明說：「許多死者遺體只被埋了一部分，四肢外露。」

視察院區時，世衛人員目睹「至少5具遺體僅部分被埋，暴露在高溫之中」。

「小組通報說，醫院院內瀰漫著腐爛遺體的刺鼻惡臭。」

世衛強調：「就算人過世了，維護尊嚴也是展現人性不可或缺的行為。」

這支任務團隊並發現，醫院「遭受破壞的規模已使該設施完全無法運作」。

譚德塞說：「院區大部分建築都被大面積摧毀，資產大多受損或化為灰燼。」他說：「短期內要恢復最低限度的作用，也看似不大可能。」

根據世衛說法，加薩36個主要醫院如今只剩10個還能發揮部分功能。

世衛 加薩 譚德塞

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