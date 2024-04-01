南韓醫師罷工 尹錫悅為「造成不便」道歉、稱願和醫界談

南韓總統尹錫悅1日發表國民談話指出，2,000人是最低增收門檻，不過也說如果醫界提出合理方案，政府願意進行談判，他同時向未能及時化解國民接受醫療服務的不便致歉。(歐新社)

韓聯社報導，南韓 政府3月20日批准醫學院自2025年起擴招2000人的計畫，引發南韓實習醫生和住院醫師持續罷工 行動，對此南韓總統尹錫悅1日發表國民談話指出，2000人是最低增收門檻，不過也說如果醫界提出合理方案，政府願意進行談判，他同時向未能及時化解國民接受醫療服務的不便致歉。

尹錫悅在1日的國民談話中表示，「有人認為一次多收2000人太多」，「甚至批評政府沒有明確計畫就一意孤行」，但是「增收2000人是政府經過詳細計算，並且和醫界與醫師團體經過充分討論後得出的增加人數」。

另外，他提到如果醫界提出更合理且理性的其他方案，政府願意進行談判。

尹錫悅另外表示自己更擔心，即使擴招2000人，也要等10年才能讓新一批實習醫生投入醫療現場。

尹錫悅還指出，在實習和住院醫師持續集體罷工情況下，廣大國民忍受不便和不安為政府醫改助力，對此表示感謝和歉意。

然而，根據4月1日最新民調 顯示，尹錫悅支持度自2月第4周開始，連續5周下滑，來到36.3%；執政的國民力量黨支持度下滑1.7%，目前為35.4%，落後在野黨共同民主黨則上升0.3%來到43.1%。

南韓醫界從2月20日開始有約1萬2000名實習醫師罷工以示抗議，還有許多醫學院教授辭職響應行動。

另外，大型醫院教授打算本周減少工時，因應下級醫生長期罷工造成的嚴重疲勞，社區醫師也表示將採取類似行動。