曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

英國威爾斯王儲妃凱特 （Kate）今天透過預錄影片，宣布自己罹患癌症 。肯辛頓宮一名發言人表示，凱特2月下旬開始接受「預防性的」化學治療，未來將在醫療團隊允許下，恢復屢行王室職責。

發言人強調，凱特心情良好、專注於康復。現在才宣布罹癌，是因為凱特及威爾斯王儲（Prince of Wales）威廉（William）認為，此刻對他們全家人而言，是恰當時機。威廉將延續年初以來的做法，在支持妻子、家人與屢行王室公務之間，取得平衡。

凱特1月接受腹部手術，29日出院後即未有公開行程。肯辛頓宮曾預告，凱特在3月底或4月上旬以前，恐怕都不會參與公開活動。

由於2月底威廉臨時以「私人因素」為由，未出席一場王室重要活動，3月10日更發生「照片門」事件，凱特被迫為自己大幅修改與3名子女的合照和引發的風波致歉，肯辛頓宮事後未釋出原始照片，外界對凱特的健康狀況愈加流言四起，近日更傳出為她進行腹部手術的診所，有員工試圖違規取得她的病歷資料。

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凱特今天透過社群媒體 X發布由英國廣播公司（BBC）於20日在溫莎（Windsor）預錄的影片，向大眾說明健康狀況。她幾乎未施脂粉，面容略顯蒼白、身形削瘦。

凱特首先對各界在她術後復原期間，向她傳達的支持與理解致謝。她坦言，對她們一家人而言，過去幾個月確實「非常艱難」，所幸她有一個很棒的醫療團隊照顧她，她十分感激。

凱特說，她1月在倫敦接受腹部大型手術，當時她的狀況被判定為與癌症無關。手術很成功，但術後檢查結果顯示，她已罹癌，醫療團隊因此建議她接受預防性的化療，她正處於化療早期階段。

「這當然是一大震撼」，凱特說。考量孩子還小、為一家人著想，凱特提到，她和威廉曾竭盡所能，試著私下處理、管控這件事，而這需要時間。此外，自重大手術恢復、以利展開下一階段療程，也需要時間。

不過，最重要的是，她和威廉需要時間，向3名子女喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及路易王子（Prince Louis）以適當的方式說明一切，並讓他們安心、相信媽媽「會好好的」。

凱特說，她告訴孩子們，她很好，而且每天越來越強健，方法就是身心靈全力專注在有助復原的事。

她說，有威廉在身邊，是一大安慰，也讓她心安。

凱特提到，她和威廉希望各界能理解，她們一家現在需要一些時間、空間和隱私。王室公務一向讓她深感喜悅，她也期待在情況允許時，恢復履行職務，但現在必須專注於全面復原。

最後，凱特說，她此刻也想著那些生活同樣被癌症影響的人。她想對所有遭遇癌症的人說，無論病情為何，「請不要失去信念或希望」、「你不孤單」。

凱特42歲，喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子分別為10歲、8歲、5歲。

75歲的國王查理三世（King Charles III）1月曾動攝護腺手術，隨後於2月宣布罹癌，目前正接受治療。

白金漢宮一名發言人表示，查理對凱特的發言及她展現的勇氣「備感驕傲」。

發言人指出，兩人一起在醫院度過一段時間後，國王持續與他「心愛的兒媳」保持密切聯繫。值此艱難時刻，國王與王后將繼續支持、關愛凱特一家。

首相蘇納克（Rishi Sunak）則說，凱特在今天的公開聲明展現無比勇氣。過去幾週，她被密集放大檢視，並遭遇世界各地部分媒體及社群媒體不公平對待。一如其他所有人，若事關健康，凱特必須享有隱私，以專心接受治療、與家人相處。