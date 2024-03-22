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凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

編譯徐榆涵／即時報導
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

英國獨立報報導，英國凱特王妃1月動了腹部手術後神隱三個月，病情讓外界霧裡看花，近日傳出就診醫院內有員工試圖調閱凱特病歷，目前有三人遭到停職調查，而醫院涉嫌延遲通報，恐怕將面臨1750萬英鎊（約2243.2萬美元）的巨額罰款。

凱特王妃就診並接受手術的倫敦診所（The London Clinic）日前傳出有員工試圖調閱凱特的病歷。英國每日鏡報報導，在凱特王妃1月16日至29日住院期間，有一名工作人員試圖查閱她的病歷，另有兩人涉案，目前已知共有三人因涉案遭停職並接受調查，但倫敦診所並未透露是否還有其他人涉案。

報導指出，三名涉案員工可能會因任何資料外洩而面臨紀律處分，若被發現非法存取凱特的就診記錄，可能會被資料保護監管機構指控刑事犯罪，並面臨無上限罰款。

至於涉案的三人究竟有無看到凱特的病歷，目前還有待調查。但報導指出，英國國王查理三世的個人資料並未外洩。

據了解，依照官方規則規定，若發生個人資料外洩事件，醫院必須在72小時內通報，但這次倫敦診所卻在凱特出院一周後才通知此事，恐面臨最高1750萬元英鎊罰款。

凱特 查理三世

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