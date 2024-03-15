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空氣品質惡化 監測網：清邁成全球空污最嚴重城市

中央社清邁15日綜合外電報導
泰國旅遊勝地清邁今天被濃濃的霧霾籠罩，這座風景如畫的城市今早成為世界上空氣污染最嚴重都市。歐新社
泰國旅遊勝地清邁今天被濃濃的霧霾籠罩，這座風景如畫的城市今早成為世界上空氣污染最嚴重都市。歐新社

泰國旅遊勝地清邁今天被濃濃的霧霾籠罩，居民和遊客在有毒的空氣中呼哧喘氣。根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir，這座風景如畫的城市今早成為世界上空氣污染最嚴重都市。

法新社報導，清邁（Chiang Mai）的細懸浮微粒（PM2.5）濃度被歸為「非常不健康」等級，達到世界衛生組織（WHO）年度指南規範的35倍以上。由於細懸浮微粒很細小，這些致癌微粒可以經由肺部進入血管。

根據IQAir網站，清邁的空氣品質指標（AQI）今天清晨曾突破200，達到非常不健康等級，超越烏茲別克首都塔什干的193，中國首都北京的160。

每年的最初幾個月，清邁的空氣經常有嚴重污染情況，原因有農民焚燒作物殘梗以便整地，還有森林火災及廢氣的影響。

民眾健康意識抬頭也促使泰國政府採取一些行動，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）的內閣提出乾淨空氣法草案（Clean Air Act），今年1月17日在國會眾議院通過一讀。

賽塔預計今天稍晚造訪清邁，並於明天會晤應對森林火災的相關單位。

但清邁居民、62歲的水果攤販卡默（Kamol）被問及空污問題時嘆氣又搖頭，說他從未獲得任何幫助，「我每年都需要做健康檢查，特別是呼吸系統方面的疾病」。

泰國相關當局本月提出警告，官方需要採取更多行動，去年至少有1000萬人因為污染相關的健康問題而需要接受治療。

50歲的薩里亞（Sariya）在清邁購買日用品時說道：「空污總是很嚴重，尤其每年這個時候。也因為空污總是很嚴重，我們對此無能為力。」

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