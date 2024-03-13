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納瓦尼盟友伏科夫立陶宛遇襲 誓繼續對抗普亭不會放棄

中央社維爾紐斯13日綜合外電報導
已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的親密盟友伏科夫昨天在立陶宛首都維爾紐斯的住家外遭到襲擊。圖為伏科夫被送往醫院急救。美聯社
已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的親密盟友伏科夫昨天在立陶宛首都維爾紐斯的住家外遭到襲擊。圖為伏科夫被送往醫院急救。美聯社

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的親密盟友伏科夫昨天在立陶宛首都維爾紐斯的住家外遭到襲擊，他今天出院後貼文表示，要繼續對抗俄羅斯總統普亭，「我們不會放棄」。

法新社報導，伏科夫（Leonid Volkov）今天早上出院後在通訊平台Telegram貼出影片，誓言要繼續對抗普亭（Vladimir Putin）。

他說：「我們會努力，我們不會放棄。」還說，這次襲擊造成他的手臂骨折，是普亭黨羽「典型的土匪打招呼方式」。

現年43歲的伏科夫是俄羅斯最著名的反對派人物之一，也是納瓦尼（Alexei Navalny）的密友，曾擔任納瓦尼的幕僚長和「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）主席，任期在2023年結束。

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的親密盟友伏科夫。路透
已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的親密盟友伏科夫。路透

伏科夫在今天的貼文說，他的腿部在襲擊中被打了15次。

伏科夫今天說：「腿還好，只是走路會痛…不過，我的手臂骨折了。」

立陶宛警方發言人馬托尼斯（Ramunas Matonis）向法新社證實，當地晚間時間10時左右，有一名俄羅斯公民在維爾紐斯（Vilnius）的住家附近遭到襲擊。

他說，犯嫌身分尚未確定，預計今天上午將有更多關於襲擊事件的細節。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在社群媒體貼文，譴責這起攻擊事件。

他在社群媒體平台X上說說：「伏科夫遇襲的消息令人震驚。有關當局正在調查此案。肇事者必須為自己的罪行負責。」

圖為伏科夫遭到襲擊後受傷的情況。美聯社
圖為伏科夫遭到襲擊後受傷的情況。美聯社

俄羅斯 普亭 立陶宛

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