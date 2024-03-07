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引領走過西藏悲慘篇章 達賴喇嘛10大關鍵時刻

中央社達蘭薩拉7日綜合外電報導
西藏流亡精神領袖達賴喇嘛在2月24日抵達印度達蘭薩拉的楚拉康寺做簡短的佈道後，在僧侶的攙扶下離開。美聯社
西藏流亡精神領袖達賴喇嘛在2月24日抵達印度達蘭薩拉的楚拉康寺做簡短的佈道後，在僧侶的攙扶下離開。美聯社

藏傳佛教徒相信第14世達賴喇嘛是生於1391年的第一世達賴喇嘛的轉世。88歲的他帶領藏人經歷西藏歷史上一些最悲慘篇章。

藏人將於10日紀念西藏抗暴日65週年，法新社整理這位諾貝爾和平獎得主一生當中10大關鍵時刻如下：

●1935年：農家出生

原名拉莫頓珠的孩童1935年7月6日誕生在西藏東北部安多省塔爾寺附近的塔采村農家，比共產黨創建中華人民共和國早了超過10年。

擺脫清朝統治和英國侵略後，當年的西藏基本上自治。

●1937年：第14次轉世

拉莫頓珠兩歲多時，通過傳統嚴謹細密的測試，被認證為已於4年前圓寂的第13世達賴喇嘛的轉世。

1940年，他被送往布達拉宮舉行坐床大典，正式登基成為藏人的精神領袖，法名丹增嘉措。

●1950年：中國接掌

1950年中國大軍壓境，西藏方面無力抵抗。北京宣稱「和平解放」西藏。

●1954年：會見毛澤東

他訪問北京，會見毛澤東。達賴喇嘛曾表示，毛澤東告訴他，「宗教是毒藥」。

●1959年：逃到印度

共軍入藏平定民眾起義後，他逃離拉薩，跨越雪山邊境進入印度。

印方允許西藏流亡政府成立。北京稱達賴喇嘛是「披著僧袍的狼」。

●1967年：開啟全球性運動

他首度離開印度，前往日本和泰國，開啟日後周遊列國奔波西藏運動、與世界領袖和好萊塢巨星對談等歷程。

1966年到1976年中國文化大革命的烈火這段期間也從北京燒到拉薩。

●1988年：中間道路

他放棄西藏獨立的訴求，調整為爭取更大自治權的「中間道路」。中國繼續稱他為分離主義分子。

●1989年：諾貝爾獎

他因主張在「容忍和相互尊重」基礎上解決衝突，獲頒諾貝爾和平獎，遭到北京斥為「荒謬」。

●2011年：政治退休

他卸下西藏政治領袖身分，將權力交給民選領導人。

●現在：修行生涯

他奉行嚴格修行生活，天還沒亮就起床祈禱。

他在官網上寫道：「我視自己為普通的佛教出家人，我覺得這就是真正的我。」

達賴喇嘛 諾貝爾獎 印度

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