外國網紅印度遭性侵 官員發慰問金安排媒體拍照 網抨擊

西班牙重機旅遊網紅在印度 遭多人性侵案,印度地方政府給予受害者和她的丈夫100萬盧比(約1.2萬美元)慰問金,但許多網民對於發慰問金有媒體拍照,不以為然。

印度亞洲國際新聞社(ANI)今天在社群網站X貼出一段影片,顯示印度東部加爾克漢德省(Jharkhand)杜姆卡縣(Dumka)的地方官員,向遭侵犯西班牙網紅的丈夫移交一張面額為100萬盧比的支票 。

#WATCH | Spanish woman gang rape case | A compensation of Rs 10 lakhs handed over to the husband of the rape survivor, by Deputy Commissioner in Dumka, Jharkhand. pic.twitter.com/c2QU9QxWBQ