以印度教神祇為母獅取名 信徒斥褻瀆神明 法官令改名

印度加爾各答高等法院的法官22日要求兩隻獅子改名，原因是強硬的印度教徒團體投訴命名方式傷害了宗教情感。非當事獅子。示意圖。路透 / alamy

印度 加爾各答高等法院要求西孟加拉邦政府，為北孟加拉野生動物公園的兩隻獅子改名，原因是強硬的印度教徒團體投訴，稱牠們的名子傷害了印度教徒的宗教情感。

BBC、獨立報與印度法律媒體報導，此案的兩隻獅子為一公一母。公獅根據16世紀的蒙兀兒帝國皇帝之名取為阿克巴（Akbar）；在伊斯蘭教中，阿克巴也是阿拉的一百個名子之一。母獅則以印度教女神祇命名為悉多（Sita）。

跟印度總理莫迪麾下印度人民黨有聯繫的右翼印度教團體「世界印度教委員會」（VHP）提出了異議，主張以印度教的女神祇替母獅命名是「褻瀆神明」，同時也反對邦政府把兩隻獅子養在同一個動物園 ，認為此舉對印度教徒不敬。

VHP在訴狀宣稱，已經收到全國各地對獅子名字的怨言，並指悉多是印度教神祇羅摩的配偶，也是全世界所有印度教徒的神聖神祇，「這種行為相當於褻瀆神明，是直接攻擊全體印度教徒的宗教信仰」。VHP還指責反對黨執政的邦政府蓄意為之，並威脅他們要是敗訴，就要舉行抗議。

審理此案的巴塔查理亞（Saugata Bhattacharya）法官22日諭知，動物不應用「印度教眾神、穆斯林先知、（受敬重的）基督教人物、諾貝爾獎 得主和自由戰士」的名字取名。

巴塔查理亞法官質問代表邦政府的律師，「你可以把牠命名為閃電（Bijli）或差不多的名字，但為什麼取阿克巴和悉多這樣的名字？」。他還詢問，以人的名字為狗在內的寵物取名是否明智，「你本來可以避免爭議」。