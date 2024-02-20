CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN 19日在官網發布全球50種最好吃麵包的評選結果，中國燒餅、香港 排包榜上有名。

CNN網站介紹寫道，「燒餅（Shaobing）的芝麻外殼之下，是有著豐富小麥風味的多層柔軟結構」。介紹文字還說，專業的燒餅師傅可以將麵團揉成像紙一樣薄，一些燒餅的層次可以有18層甚至更多。

CNN網站還將燒餅稱為「中國北方的扁麵包」（north Chinese flatbread），稱它可以加入各種餡料 ，可鹹可甜，黑芝麻醬、燻肉、四川花椒都可以做餡料。

香港01報導指出，中國官媒央視也曾專門介紹過燒餅。報導稱，燒餅有圓形，方形，也有長方形，許多燒餅還包有餡料，經過烤製後外表呈金黃色，外焦內嫩，包括石家莊的缸爐燒餅、縉雲燒餅、信陽商城燒餅、東台燒餅等也都曾登上央視節目。

除了燒餅外，香港排包也有入選。CNN指其入選原因是，排包（Pai bao）採用一種名為「湯種」的技術而製成，麵包體非常鬆軟，且帶有牛奶味。

部分上榜麵包還包含日本咖哩包、馬來西亞的印度煎餅、南韓雞蛋麵包、加拿大蒙特婁貝果、法國長棍、德國 黑麥麵包、英國洞洞餅等。