納瓦尼遺孀X帳號創立一天突遭暫停 不到一小時後恢復

俄羅斯已故反對派政治人物納瓦尼遺孀尤利雅19日直指俄羅斯總統普亭殺死她的丈夫，但社群平台X隔天就突然暫停了她創立才一天的帳號。(美聯社)

俄羅斯反對派政治人物納瓦尼 16日在北極圈獄中猝逝，遺孀尤利雅（Yulia Navalnaya）19日直指俄羅斯總統普亭 殺死她的丈夫，矢言延續他的事業。社群平台X（前身為推特）隔天突然暫停了她剛創立的帳號，但不到一個小時就予以恢復。

英國天空新聞與白俄羅斯 異議媒體Nexta報導，尤利雅的帳號突遭暫停後，納尼瓦創辦的反貪基金會（Anti-Corruption Foundation）等帳號就發文點名X老闆、科技億萬富豪馬斯克，要求解釋尤利雅「究竟違反了哪一條規則」。

Yulia Navalnaya: "I will continue the work of Alexei Navalny"



Yulia Navalnaya, the widow of Alexei Navalny, said she will continue her late husband's work.



"I will continue the work of Alexei Navalny. I will continue to fight for our country. And I call on you to stand with me.… pic.twitter.com/F4k5yvOnyH — NEXTA (@nexta_tv) 2024年2月19日

儘管尤利雅的帳號不到一個小時就恢復，但目前尚不清楚X突然暫停的原因。Nexta稍早報導時指出，據報是違反了平台規則。X與馬斯克均未回應置評請求。

尤利雅19日創立帳號發聲，宣稱普亭3天前殺死納瓦尼，「我們確切知道，普亭為什麼在3天前殺了阿列克謝，我們很快將跟你們分享這件事」，並指絕對會找出到底是哪個人犯下了這起罪行。

尤利雅還說，她將繼續納瓦尼的工作，「我將繼續為我們的國家奮戰，我呼籲你們跟我站在一起，不只分享已經籠罩著我們、不會離開我們的悲傷和無盡痛苦，我請求你們跟我一起分享憤怒，對膽敢扼殺我們未來之人的憤怒、怒氣與仇恨」。

尤利雅強調，「收效甚微並不可恥，無所作為才是可恥，讓自己受到恫嚇才是可恥」。