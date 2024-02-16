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雪梨多處發現石綿汙染 封鎖公園、取消嘉年華活動

中央社雪梨16日綜合外電報導
澳洲當局發現雪梨數座公園的覆蓋物中含有石綿。圖為雪梨城市天際線。(路透)
澳洲當局發現雪梨數座公園的覆蓋物中含有石綿。圖為雪梨城市天際線。(路透)

澳洲當局發現雪梨數座公園的覆蓋物中含有石綿後，正急忙從公共空間移除這種有毒材料。政府今天將雪梨數座公園的部分區域封鎖，同時在學校展開預防性檢測

路透社報導，雪梨內西區（Inner West）一座遊樂場在1月發現石綿，隨後在這座建造於地下交流道上方的公園附近數個地點的回收覆蓋物中也發現石綿。

此後，包含運輸工程工地、一間小學、一間超市和一間醫院等約20處場所被證實受到汙染。

雪梨市議會表示，將開始檢查33座公園，以及數十座可能使用受汙染覆蓋物的花壇，其中有些公園位於熱門旅遊景點。檢測工作預計需要數週時間。

雪梨西南區一所公立學校在校園內發現石綿後，將安置約700名學童到其他地方數個星期。官員表示，另外7所學校已開始進行檢查工作，結果預計在今天稍晚公布。

原訂於18日舉行的雪梨同性戀嘉年華會（Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras）活動也因為在會場周邊發現微量石綿而取消。這項活動通常吸引數萬名參與者。

石綿因為能加固水泥和防火的特性，在19世紀末開始成為流行的材料，但研究後來發現，吸入石綿纖維可能會導致肺部發炎和癌症。目前許多國家都已禁用石綿。

環境保護局（Environment Protection Authority）指出，除了一個地點外，其他地方發現的都是黏結石綿，它被認為對人類健康和環境造成的風險較低。

新南威爾斯州（New South Wales）衛生防護部門主任麥卡諾蒂（Jeremy McAnulty）在記者會上表示：「若是黏結石綿且未受擾動…那麼風險很低，但採取預防性措施很重要。」

檢測 澳洲 癌症

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