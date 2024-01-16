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涉嫌行竊服裝精品店 首位難民出身紐西蘭國會議員請辭

中央社威靈頓16日綜合外電報導
加赫拉曼是紐西蘭國會第一位難民出身的議員。(取自Wikimedia Commons)
加赫拉曼是紐西蘭國會第一位難民出身的議員。(取自Wikimedia Commons)

紐西蘭國會第一位難民出身的議員今天因涉嫌在商店內偷竊而請辭，她說此一異常行為與個人壓力和創傷有關。

法新社報導，加赫拉曼（Golriz Ghahraman）是紐西蘭中左派綠黨的議員，也是綠黨的司法事務發言人。她在遭到精品服裝店3起行竊指控後，正在接受警方調查。

這位前人權律師說，她無法解釋自己的行為。

影片來源：YouTube nzherald.co.nz

加赫拉曼承認，她沒有達到政治人物應有的標準，需要時間來解決她的心理健康問題。

她在聲明中說，與工作有關的壓力導致她「做出完全不符合性格的行為。我並不想為自己的行為找藉口，但我想解釋一下。」

「我就醫的心理健康專家說，我最近的行為與最近引發極端壓力反應的事件一致，並且與先前未知的創傷有關。」

「我讓很多人失望了，我很抱歉。這不是我能解釋的行為，因為它無論如何都是不合理的。經過醫學評估，我知道我生病了。」

現年42歲的加赫拉曼在伊朗出生，小時候與家人一起移居紐西蘭，當時他們以難民身分獲得政治庇護。

學習法律後，她成為聯合國人權律師，在國際刑事法院（International Criminal Court）工作，然後在2017年進入紐西蘭國會。

加赫拉曼涉及奧克蘭一家奢侈服裝店的兩起偷竊事件，還有威靈頓一家高級服裝零售店的另一起偷竊事件，所有這些事件都發生在2023年底。

心理健康 奧克蘭 伊朗

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