她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

被哈瑪斯 綁架的26歲中國以色列 混血女子諾亞·阿伽瑪尼(Noa Argamani),連續兩日出現在哈瑪斯公布的人質影片中。

哈瑪斯14日公布三名人質的影片,這二男一女分別是53歲的沙拉比(Yossi Sharabi)、38歲的斯維爾斯基(Itay Svirsky)和26歲的諾亞‧阿伽瑪尼,影片在結尾表示「我們將在明天告訴你們這些人的命運」。

15日哈瑪斯再度發布影片,片中諾亞對著鏡頭說,另外兩人已經死於以色列國防軍的空襲。

被哈瑪斯綁架的26歲中國以色列混血女子諾亞·阿伽瑪尼,連續兩日出現在哈瑪斯公布的人質影片中。(擷自X平台)

影片並未標明拍攝日期,諾亞的人身安全消息目前不得而知。

諾亞是10月7日哈瑪斯入侵以色列時最受到矚目的失蹤人口之一,她在音樂節遭武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。

諾亞在北京出生,母親是武漢人,諾亞的父母多次拍攝影片求外界幫助,甚至請求中國國家主席習近平 伸出援手。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)去年12月曾表示,他已告知中國駐以色列大使館,要求習近平介入。

諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(美聯社)

🚨 BREAKING: HAMAS ANSWER THEIR GUESSING GAME VIDEO



The latest update from Hamas claims that two of the three hostages featured in their previous video are dead as a result of the Israeli bombing of Gaza.



The surviving hostage, Noa Argamani: "Stop this madness and bring us home… pic.twitter.com/HyQhthVuO7