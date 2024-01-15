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她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

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她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

世界新聞網王若馨／即時報導
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

哈瑪斯綁架的26歲中國以色列混血女子諾亞·阿伽瑪尼（Noa Argamani），連續兩日出現在哈瑪斯公布的人質影片中。

哈瑪斯14日公布三名人質的影片，這二男一女分別是53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）、38歲的斯維爾斯基（Itay Svirsky）和26歲的諾亞‧阿伽瑪尼，影片在結尾表示「我們將在明天告訴你們這些人的命運」。

15日哈瑪斯再度發布影片，片中諾亞對著鏡頭說，另外兩人已經死於以色列國防軍的空襲。

被哈瑪斯綁架的26歲中國以色列混血女子諾亞·阿伽瑪尼，連續兩日出現在哈瑪斯公布的...
被哈瑪斯綁架的26歲中國以色列混血女子諾亞·阿伽瑪尼，連續兩日出現在哈瑪斯公布的人質影片中。(擷自X平台)

影片並未標明拍攝日期，諾亞的人身安全消息目前不得而知。

諾亞是10月7日哈瑪斯入侵以色列時最受到矚目的失蹤人口之一，她在音樂節遭武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。

諾亞在北京出生，母親是武漢人，諾亞的父母多次拍攝影片求外界幫助，甚至請求中國國家主席習近平伸出援手。

➤➤➤中以混血女遭哈瑪斯綁架 母求助習近平

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）去年12月曾表示，他已告知中國駐以色列大使館，要求習近平介入。

➤➤➤救援中以混血女 以色列總理曾託大使捎口信給習近平

諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(美聯社)
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(美聯社)

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