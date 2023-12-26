救援中以混血女 以色列總理曾託大使捎口信給習近平

一名中以混血女子諾雅，被哈瑪斯強行擄走，她在影片中驚恐大喊。（取材自微博）

以色列 總理內唐亞胡25日在以色列議會的特別會議上對議員和人質家人說，他曾請中國大使直接把口信轉達給中國國家主席習近平 ，請他親自介入，幫助援救一名被哈馬斯綁架的中以混血女子。

美國之音報導，內唐亞胡說，他邀請中國大使來，並請他把口信直接轉達給中國國家主席習近平，這個口信與一名年輕的以色列女子阿加瑪尼(Noa Argamani)有關」。

10月7日，哈馬斯武裝分子突然襲擊以色列，正在參加音樂節活動的阿加瑪尼與包括她的男友在內的許多平民被劫為人質。26歲的阿加瑪尼本應在本古里安大學開始第三個學年。她的母親利奧拉‧阿加瑪尼原籍中國，中文名字是李春紅(音譯)。

內唐亞胡說，他與諾亞·阿加瑪尼的母親以及父親雅科夫·阿加瑪尼多次見面。他說，利奧拉處在癌症 晚期，不僅為女兒的生命發出祈求，而且祈求在自己有生之時能再次見到女兒一面。內唐亞胡說，他越過外交禮節和規則，透過中國大使請求習近平親自介入。他說：「大使回來告訴我說，這項請求已經送達了中國國家主席。」

內唐亞胡還說，他幾天前還與俄羅斯總統普亭通話，請他介入人質事宜。但據以色列媒體報導說，在內唐亞胡講話期間，人質家人對他發出噓聲。

內唐亞胡說，「我們——我的同事和我，正在盡一切努力，既有看得見的，也有看不見的，來把我們的人質帶回家」。但他同時對議員和人質家人表示，以色列不會停止戰鬥，「我們施加的所有壓力，外交、情報和其它方面的壓力，如果沒有軍事壓力就不會成功」。