中以混血女遭哈瑪斯綁架 母求助習近平

事發至今一直沒有Noa的消息。（取材自大象新聞）

中以混血女子諾亞·阿伽瑪尼（Noa Argamani）日前在參加以色列 超新星音樂節（Supernova）時，被哈瑪斯 武裝分子劫持，至今音訊全無。

紐約時報報導，諾亞的母親莉奧拉·阿伽瑪尼來自中國武漢，她呼籲中國最高領導人習近平 幫助她的女兒自由。「請設法幫助我們，」她向習近平發出呼籲，「我們將表示感謝」。

據報導，諾亞的父母12日在以色列南部貝爾謝巴的家中為諾亞舉辦生日晚宴，餐桌上只有蛋糕和兩把空椅子。一把是為女兒準備，另一把是為一起被綁架的諾亞男友準備的。

另據大象新聞報導，莉奧拉表示，「Noa，她是出生在以色列的一個女孩，好多人都誤會了，以為是出生在北京。」她說，Noa只有以色列國籍，沒有中國國籍。

莉奧拉表示，Noa是個很天真活潑的孩子，現在是一名大學生，「她很喜歡音樂，很喜歡舞蹈，很喜歡旅遊，還希望生活好好的。」

事發當天，Noa正在以色列南部參加一個和平音樂節，哈瑪斯綁架她，並把她從以色列帶到了加蕯。在公布的視頻中，Noa被綁在哈瑪斯成員的摩托車後座上，尖叫「別殺我！不！不！不！」

莉奧拉表示，「她沒有在中國生活過，她在中國訪問過，包括好多次，每次訪問都是一兩個星期，她很喜歡中國的。」莉奧拉回憶，女兒最後一次還給她看了想要去的地方，根據照片顯示，她判斷像是大理。