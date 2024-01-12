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台積電將落腳德國東部城市 當地市長：請建宿舍

中央社柏林12日專電
台積電將落腳德國東部的德勒斯登（Dresden）。圖為當地一個主要的火車站。（路透）
台積電將落腳德國東部的德勒斯登（Dresden）。圖為當地一個主要的火車站。（路透）

台積電將落腳德國東部的德勒斯登（Dresden），市長希柏特說，讓各國半導體專家樂意來工作是當前施政重點，他將請台積電建宿舍或保證買進公寓，解決房市供不應求的問題。

希柏特（Dirk Hilbert）接受今天出刊的「薩克森日報」（Sächsische Zeitung）訪問時表示，台積電的投資將長期改變德勒斯登的面貌，「讓德勒斯登進入城市的歐冠盃」，因此打造基礎建設、讓各國最好的半導體專業人士樂意來工作是當前的施政重點。

歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League，也稱歐冠盃）是歐洲年度足球盛事，象徵最高的等級和榮譽。

首先是員工子女教育問題，希柏特宣布，今年市府將會決定，擴大國際學校的規模。

台積電員工外派德勒斯登，許多人會帶著家眷，用英語授課的德勒斯登國際學校（Dresden International School）可望成為他們子女上學的首選；之前希柏特已承諾將聘請語言老師，讓台灣員工子女在國際學校上台語和中文等母語課程。

其次是員工居住問題，希柏特說，台積電規劃派數百名員工進駐新廠，加上鄰近工業區新增投資，預計2035年前將創造2萬5000個就業機會。

不過，由於升息、建築成本飆漲等因素，最近德國房地產景氣陷入泥沼，德勒斯登的住宅供應量可能跟不上半導體聚落擴張的速度。

因此，希柏特表示，他將與台積電討論，請台積電興建員工宿舍或向建商保證買進公寓，不然按進度2027年投產時，房市將會供不應求。

希柏特還說，他將與投資德勒斯登的企業討論，請他們考慮贊助文化和體育活動，增加企業的能見度。

台積電設廠是德勒斯登史上規模最大的單一投資案，由於台積電設廠、德國晶片業者英飛凌（Infineon）擴廠帶動供應鏈投資，這個產業聚落未來幾年可望逐漸擴張。

台積電將落腳德國東部的德勒斯登（Dresden）。（本報系資料照）
台積電將落腳德國東部的德勒斯登（Dresden）。（本報系資料照）

台積電 投資 德國

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