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教宗顧問呼籲羅馬天主教：認真考慮允許神父結婚

中央社／梵蒂岡7日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各。（路透）
羅馬天主教教宗方濟各。（路透）

羅馬天主教教宗方濟各的顧問、馬爾他大主教希克魯納（Charles Scicluna）在今天刊登的受訪文中表示，羅馬天主教會應該「認真考慮」允許神父結婚。

希克魯納告訴「馬爾他時報」（Times of Malta）說：「這可能是我第一次公開這麼說，對某些人來說這聽起來很異端。」

對於羅馬天主教要求神父不能結婚的現行規定，教宗方濟各（Pope Francis）已經排除任何改變的可能；但神父不婚並非正式教義，因此未來的教宗也有可能改變。

梵蒂岡發言人並未立即回覆路透社的置評請求。

希克魯納最為人所知的，或許是他對教會中性虐待犯罪的調查。他指出，在教會史第一個千年中，神父是被允許結婚的，而今天，在東儀天主教會中，神職人員婚姻也是被允許的。

「若由我決定，我會修改有關神父必須獨身的要求。」

希克魯納說：「經驗告訴我，這是我們需要認真思考的事情。」

64歲的希克魯納表示，教會「失去了許多偉大的神父，因為他們選擇了婚姻」。

他說，神父有時也會墜入愛河，那麼他就必須「在所愛之人和神職之間做出抉擇，一些神父會以秘密交往方式建立情感關係來因應」這兩難抉擇。

關於羅馬天主教神父是否應獲准結婚，已經爭議了幾個世紀。

東儀天主教會、東正教、新教和英國聖公會都允許神職人員結婚。

反對神職人員結婚的人表示，單身可以讓神職人員完全奉獻給教會。

2021年，教宗駁回一項提議，其內容是建議允許年長已婚男士在亞馬遜偏遠地區受任命為神父；在當地信徒每年只有一次能見到神父。

教宗 方濟各 亞馬遜

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