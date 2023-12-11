我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

哥大教授艾明如：排華法律正在增加 彷彿歷史重演

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

世界新聞網王若馨／即時報導
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中有古怪之處。（路透）
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中有古怪之處。（路透）

英國威廉王子、凱特王妃一家五口在周末發布了聖誕合照，一開始眾人注意力多放在身形長高的喬治王子，以及與已故女王神似的夏綠蒂公主，但再仔細瞧瞧，這張風格簡約的皇室照片似乎有點蹊蹺？有眼尖網友注意到，路易王子放在椅子扶手的左掌，看起來少了中指。

王子「消失的中指」很快在社群網路上引起熱議，有人認為是photoshop修圖師的失誤，有人猜測是王子將手指藏在扶手下，也有人覺得可能是拍照角度造成的錯覺。

網友表示照片中，路易小王子的中指似乎不見了。（路透）
網友表示照片中，路易小王子的中指似乎不見了。（路透）

有些網友甚至聲稱在這張照片中，發現了更多不一致的地方，包括路易王子的兩條腿看起來不相稱，右腿似乎比左腿腫；凱特王妃似乎只有一條腿；夏綠蒂的左手掌好像太長了。

這張由攝影師辛納(Josh Shinner) 拍攝的照片，原先是想以獨樹一格的黑白簡約風，給民眾耳目一新的感覺，不僅要與往年的全彩戶外團體照做出區隔，也想藉由簡單輕便的素色衣褲，拉近王室成員與民眾的距離。如今卻因為「修圖疑雲」獲得了更多關注，這恐是皇室所料未及的。

PetaPixel數位攝影網站的編輯團隊甚至對辛納的照片做了回顧研究，發現這位攝影師很少使用photoshop修圖，他的作品集中裡，大多是色調自然的照片，沒有後製修飾的痕跡。

他們的結論是：這是一張未經修圖、真實呈現的照片，「它只是看起來怪而已」。

凱特

上一則

俄羅斯反對派人士納瓦尼身陷囹圄 傳出下落不明

延伸閱讀

溫哥華台灣女力強大 獻愛關注青少年

溫哥華台灣女力強大 獻愛關注青少年
威廉一家聖誕賀卡 她霸氣翹腳 他暴風抽高

威廉一家聖誕賀卡 她霸氣翹腳 他暴風抽高
玫瑰皇后、公主紅衣亮相 亞市市集人潮湧動

玫瑰皇后、公主紅衣亮相 亞市市集人潮湧動
兩大運河危機 威脅聖誕旺季

兩大運河危機 威脅聖誕旺季

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜