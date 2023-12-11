威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中有古怪之處。（路透）

英國威廉王子、凱特 王妃一家五口在周末發布了聖誕合照，一開始眾人注意力多放在身形長高的喬治王子，以及與已故女王神似的夏綠蒂公主，但再仔細瞧瞧，這張風格簡約的皇室照片似乎有點蹊蹺？有眼尖網友注意到，路易王子放在椅子扶手的左掌，看起來少了中指。

王子「消失的中指」很快在社群網路上引起熱議，有人認為是photoshop修圖師的失誤，有人猜測是王子將手指藏在扶手下，也有人覺得可能是拍照角度造成的錯覺。

網友表示照片中，路易小王子的中指似乎不見了。（路透）

有些網友甚至聲稱在這張照片中，發現了更多不一致的地方，包括路易王子的兩條腿看起來不相稱，右腿似乎比左腿腫；凱特王妃似乎只有一條腿；夏綠蒂的左手掌好像太長了。

這張由攝影師辛納(Josh Shinner) 拍攝的照片，原先是想以獨樹一格的黑白簡約風，給民眾耳目一新的感覺，不僅要與往年的全彩戶外團體照做出區隔，也想藉由簡單輕便的素色衣褲，拉近王室成員與民眾的距離。如今卻因為「修圖疑雲」獲得了更多關注，這恐是皇室所料未及的。

PetaPixel數位攝影網站的編輯團隊甚至對辛納的照片做了回顧研究，發現這位攝影師很少使用photoshop修圖，他的作品集中裡，大多是色調自然的照片，沒有後製修飾的痕跡。

他們的結論是：這是一張未經修圖、真實呈現的照片，「它只是看起來怪而已」。