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AI教父遇見AI首相 安華：輝達將在大馬設數據中心

中央社吉隆坡8日專電
馬來西亞首相安華。中央社
馬來西亞首相安華。中央社

馬來西亞首相安華今晚在社群媒體臉書貼文指出，大馬楊忠禮集團（YTL）將與輝達建立戰略合作伙伴關係，並設人工智慧數據中心。

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳有「AI教父」之稱，而大馬首相安華（Anwar Ibrahim）姓名首字母縮寫也是AI，宛如是「AI教父」與「AI首相」的聚會。

黃仁勳今天造訪大馬並在下午拜會安華，他並在稍早前先在吉隆坡麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）與媒體座談，提及將在大馬設數據中心。黃仁勳造訪大馬也獲當地媒體關注。

安華在臉書（Facebook）貼文表示，今天下午與黃仁勳及楊忠禮集團人員進行一場有意義的討論。

安華指出，大馬需要全球一流的人工智慧（AI）基礎設施，培育相關領域人才，推動由人工智慧主導的創新能力，黃仁勳也支持這個願景，輝達願協助發展大馬的人工智慧生態系統。雙方也討論大馬在人工智慧領域成為全球前20國的潛力。

安華在臉書指出，輝達認為大馬具有成為人工智慧中心的資源與條件。輝達在大馬投資的決定顯示外國投資者，尤其是全球科技巨擘，把大馬視為區域內的首選投資目的地。

由於黃仁勳今天在與媒體座談中提及有機會見到安華，並稱安華的姓名是世界上唯一以AI命名的首相；安華也在臉書貼文稱「黃仁勳在離開前還開玩笑地告訴我，今天終於與『AI首相』見面」。

黃仁勳本週先後造訪日本、新加坡，今天抵達馬來西亞。

黃仁勳 AI 人工智慧

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